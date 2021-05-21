14 сенаторів закликали Байдена розширити санкції проти «Північного потоку – 2»

Сенатори запропонували законопроєкт, що передбачає скасування винятків у санкціях проти учасників будівництва «Північного потоку – 2»

14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт. Про це повідомляє The Hill.

Сенатори запропонували законопроєкт, що передбачає скасування винятків у санкціях проти учасників будівництва «Північного потоку – 2».

«Закон про Захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти Росії має відновити обмеження проти Nord Stream 2 AG, її гендиректора Маттіаса Варніга, а також поширити їх на субпідрядників», – заявляють республіканці.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США скасовують санкції проти оператора «Північного потоку-2» та його голови Матіаса Варніга. Натомість запроваджуються додаткові обмеження проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва газопроводу.

Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ.

У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути.

При цьому підкреслюється – таке її рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.

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