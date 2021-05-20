Подарунок Путіну: у Сенаті США розкритикували припинення санкцій щодо «Північного потоку – 2»

Таке рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ

Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є як мінімум помилковим. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ.

У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути.

При цьому підкреслюється – таке її рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

Відзначається, що адміністрація віддає пріоритет німецьким і російським інтересам, а не інтересам США союзників в Центральній, Східній і Північній Європі.

«Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу», – повідомив старший член комітету сенатор Джим Ріш.

«Дуже тривожно, що ця адміністрація закрила трубопровід Keystone XL у перший день, внаслідок чого втратили тисячі робочих місць у США та Канаді. Проте вона продовжує підтримувати російських робітників, які беруть участь у проекті, який суперечить інтересам безпеки США та Європи», – зазначив сенатор Джим Ріш.

Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти «Північного потоку-2». У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

Раніше про можливість скасування санкцій проти «Північного потоку-2» писав портал Axios.

Водночас видання Politico писало, що США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу.

Зазначимо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.