18,3° тепла: температура в Антарктиді побила історичний рекорд



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Температура в Антарктиді піднялася майже на три градуси Цельсія за останні 50 років

Антарктида - це один з регіонів Землі, який швидше всього нагрівається

Термометр аргентинської станції зареєстрував у Антарктиді покази у 18,3 °C, що на цілих 0,8 °C більше, ніж у попередній рекорд.

Про це повідомляє The Guardian.

«Звичайно, запис повинен бути перевірений, але в очікуванні цих перевірок, ми вважаємо, що це абсолютно достовірний запис, і що термометр станції знаходиться в хорошому стані», - заявив фахівець з клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні Джеймс Ренвік.

Станція Есперанса розташовується на Антарктичному півострові - це область, яка як би вказує на Південну Америку. Це один з регіонів Землі, який швидше всього нагрівається. Температура тут піднялася майже на три градуси Цельсія за останні 50 років. Майже всі льодовики регіону тануть.

«Новий рекорд так швидко – це дивно, але ніхто знає, як довго він протримається? Можливо навіть не стільки часу», - додав Ренвік.

Він також додав, що показники вражають, оскільки минуло лише п'ять років з моменту встановлення попереднього рекорду і температура піднялася майже на градус вище.

Нагадаємо, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.