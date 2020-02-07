  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    18,3° тепла: температура в Антарктиді побила історичний рекорд

    • Розсилка
    <p>Температура в Антарктиді піднялася майже на три градуси Цельсія за останні 50 років</p> - 18,3° тепла: температура в Антарктиді побила історичний рекорд

    Температура в Антарктиді піднялася майже на три градуси Цельсія за останні 50 років

    Антарктида - це один з регіонів Землі, який швидше всього нагрівається

    Термометр аргентинської станції зареєстрував у Антарктиді покази у 18,3 °C, що на цілих 0,8 °C більше, ніж у попередній рекорд.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «Звичайно, запис повинен бути перевірений, але в очікуванні цих перевірок, ми вважаємо, що це абсолютно достовірний запис, і що термометр станції знаходиться в хорошому стані», - заявив фахівець з клімату в Університеті Вікторії у Веллінгтоні Джеймс Ренвік.

    Станція Есперанса розташовується на Антарктичному півострові - це область, яка як би вказує на Південну Америку. Це один з регіонів Землі, який швидше всього нагрівається. Температура тут піднялася майже на три градуси Цельсія за останні 50 років. Майже всі льодовики регіону тануть.

    «Новий рекорд так швидко – це дивно, але ніхто знає, як довго він протримається? Можливо навіть не стільки часу», - додав Ренвік.

    Він також додав, що показники вражають, оскільки минуло лише п'ять років з моменту встановлення попереднього рекорду і температура піднялася майже на градус вище.

    Нагадаємо, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.

    Читайте також матеріал «Главкома»:
    атмосферне явище Антарктида рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ