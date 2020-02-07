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    Найбільший у світі айсберг рухається у бік Атлантики

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    A68 - один з найбільших айсбергів, які коли-небудь були зафіксовані вченими - Найбільший у світі айсберг рухається у бік Атлантики
    A68 - один з найбільших айсбергів, які коли-небудь були зафіксовані вченими

    Айсберг, який отримав позначення А68, відколовся від шельфового льодовика в липні 2017 року

    Найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Найбільший у світі айсберг незабаром дістанеться відкритого океану, вважають вчені», - йдеться у публікації.

    A68 - один з найбільших айсбергів, які коли-небудь були зафіксовані вченими. Його вага складає близько одного трильйона тонн. Для прикладу, вага двоповерхового автобуса - 12 тонн.

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    Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді у 2017 році. Зараз айсберг рухається в північно-східному напрямку і незабаром може вийти у Південний океан.

    Коли айсберг відколовся, за два з половиною роки він трохи зменшився.

    На думку вчених, коли айсберг вийде на вільні від льоду океанські простори, він почне швидко руйнуватися. «Якщо він вціліє після виходу за край постійного морського льоду, я буду дуже здивований», - заявив професор Адріан Лакман з університету Суонсі у Великій Британії.

    Також зазначимо, що у вересні минулого року від Антарктиди відколовся айсберг з рекордною вагою 315 мільярдів тонн та площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг отримав назву D28.

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