Найбільший у світі айсберг рухається у бік Атлантики



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A68 - один з найбільших айсбергів, які коли-небудь були зафіксовані вченими

Айсберг, який отримав позначення А68, відколовся від шельфового льодовика в липні 2017 року

Найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.

Про це повідомляє ВВС.

«Найбільший у світі айсберг незабаром дістанеться відкритого океану, вважають вчені», - йдеться у публікації.

A68 - один з найбільших айсбергів, які коли-небудь були зафіксовані вченими. Його вага складає близько одного трильйона тонн. Для прикладу, вага двоповерхового автобуса - 12 тонн.

Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді у 2017 році. Зараз айсберг рухається в північно-східному напрямку і незабаром може вийти у Південний океан.

Коли айсберг відколовся, за два з половиною роки він трохи зменшився.