74 роки тому Нагасакі сколихнуло атомне бомбардування. Мер міста звернувся до США та Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Атомна бомба під кодовим ім'ям «Товстун» була скинута на Нагасакі 9 серпня 1945 року, через три дні після бомбардування Хіросіми Фото: AP

За даними влади, усього з моменту бомбардування дотепер 74 тисяч людей загинули від вибуху в Нагасакі

В японському місті Нагасакі відбулася меморіальна церемонія, присвячена 74-й річниці атомного бомбардування, у якій взяли участь представники близько 70 країн, зокрема, всіх п'яти визнаних ядерних держав - Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США, а також ООН і ЄС.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Церемонія почалась у міському парку Миру о 10:40 (4:40 за Києвом)

Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання всіх жертв атомного бомбардування об 11:02 - точний час, коли на місто 9 серпня 1945 року скинули бомбу.

Мер Нагасакі Томіхіса Тауе закликав Сполучені Штати і Росію, «як ядерні наддержави, взяти на себе відповідальність, продемонструвати світові конкретні шляхи радикального скорочення ядерних запасів».

Він вимагає, щоб уряд Японії підписав і ратифікував Договір про заборону ядерної зброї, який був прийнятий 122 членами ООН в 2017 році, але не набув чинності, оскільки не був ратифікований необхідними 50 державами.

«Японія відмовилася від Договору про заборону ядерної зброї. Будучи єдиною країною в світі, яка пережила спустошення, викликане ядерною зброєю, Японія повинна якомога швидше підписати та ратифікувати Договір про заборону ядерної зброї», - сказав Тауе.

Як відомо, атомна бомба під кодовим ім'ям «Товстун» була скинута на Нагасакі 9 серпня 1945 року, через три дні після бомбардування Хіросіми.

За даними влади, усього з моменту бомбардування дотепер 74 тисяч людей загинули від вибуху в Нагасакі.

Цього року річниці в Хіросімі та Нагасакі відзначалися після того, як США минулого тижня офіційно вийшли з Договору про знищення ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), що викликало у всьому світі занепокоєння з приводу нової гонки озброєнь.

Як відомо, 2 серпня припинив дію Договір про ракети середньої та малої дальності між РФ та США.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що дії США з ліквідації договору призведуть до нічим не стримуваної гонки озброєння.

Також Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду.

Джерело: Інтерфакс-Україна