Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду
Трамп заявив, що новий договір заощадить країнам гроші, які виділяються на оборону.Президент CША Дональд Трамп обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним і з лідерами Китаю нову угоду про ядерну зброю.
Про це Трамп заявив після офіційного виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.
На думку Трампа, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії і США.
«Вони позбавляються від деяких своїх ракет, ми позбавляємося від деяких своїх … Китай теж повинен бути залучений … Це було б здорово для всього світу», — цитує Трампа Bloomberg.
Трамп додав, що новий договір заощадить країнам гроші, які виділяються на оборону.
Президент США також висловив впевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.
Наразі між США і РФ діє договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — СНО-ІІІ. Дія договору закінчується в 2021 році.
Нагадаємо, Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.