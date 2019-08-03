Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду



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Президент США Дональд Трамп

Трамп заявив, що новий договір заощадить країнам гроші, які виділяються на оборону.

Президент CША Дональд Трамп обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним і з лідерами Китаю нову угоду про ядерну зброю.

Про це Трамп заявив після офіційного виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

На думку Трампа, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії і США.

«Вони позбавляються від деяких своїх ракет, ми позбавляємося від деяких своїх … Китай теж повинен бути залучений … Це було б здорово для всього світу», — цитує Трампа Bloomberg.

Трамп додав, що новий договір заощадить країнам гроші, які виділяються на оборону.

Президент США також висловив впевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.

Наразі між США і РФ діє договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — СНО-ІІІ. Дія договору закінчується в 2021 році.

Нагадаємо, Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.