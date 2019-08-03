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    Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп заявив, що новий договір заощадить країнам гроші, які виділяються на оборону.

    Президент CША Дональд Трамп обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним і з лідерами Китаю нову угоду про ядерну зброю.

    Про це Трамп заявив після офіційного виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

    На думку Трампа, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії і США.

    «Вони позбавляються від деяких своїх ракет, ми позбавляємося від деяких своїх … Китай теж повинен бути залучений … Це було б здорово для всього світу», — цитує Трампа Bloomberg.

    Трамп додав, що новий договір заощадить країнам гроші, які виділяються на оборону.

    Президент США також висловив впевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.

    Наразі між США і РФ діє договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — СНО-ІІІ. Дія договору закінчується в 2021 році.

    Нагадаємо, Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

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