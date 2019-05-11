Адвокат Трампа відмовився зустрічатися з Зеленським через «ворогів США»



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Адвокат президента США Рудольф Джуліані

Кого саме мав на увазі Рудольф Джуліані — не уточнюється

Адвокат президента США Рудольф Джуліані скасував свій візит в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це Джуліані заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Адвокат Трампа заявив, що якщо б він приїхав в Україну, то він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року».

Кого саме мав на увазі Джуліані — не уточнюється.

«Виходячи з того, що я чув від двох дуже надійних людей сьогодні ввечері, я переконаний, що президент (Зеленський) оточений людьми, які є ворогами президента (Трампа), та особами, які — принаймні одному випадку — явно корумповані й залучені до цієї схеми», — сказав адвокат.

Нагадаємо, про потенційний візит Джуліані в Україну стало відомо 9 травня.