Китай прокоментував підвищення мит Трампом



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Переговори продовжаться в Пекіні

Віце-прем'єр Лю Хе заявив, що Китай і Сполучені Штати домовилися провести торгові переговори у Пекіні після підвищення мит на китайські товари ще на 300 млрд доларів. Про це пише Reuters.

Лю Хе висловив стриманий оптимізм при досягненні угоди, але сказав, що є «принципові питання», за яким Китай не відступить.

«Переговори не перервані», - сказав Лю, головний передставитель Китаю на переговорах.

«Навпаки, я думаю, що невеликі невдачі є нормальними і неминучими в ході переговорів обох країн. Заглядаючи вперед, ми як і раніше обережно оптимістичні», - сказав Лю.

Китай рішуче виступає проти недавнього підвищення тарифів у США, і, як нація, країна повинна відповісти на це, сказав Лю невеликій групі китайських журналістів у відеоролику.

«Зараз обидві сторони досягли взаєморозуміння в багатьох відносинах, але, чесно кажучи, є і відмінності. Ми вважаємо, що ці відмінності є важливими по принциповим питанням. Ми абсолютно не можемо йти на поступки щодо таких принципових питань», - сказав він.

Він додав, що переговори продовжаться в Пекіні, але не повідомив ніяких подробиць.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 10 травня розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів.