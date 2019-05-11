Від Росії на Донбасі страждають навіть російськомовні, яких РФ прийшла «захищати» - Волкер



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Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Волкер закликав Росію припинити бойові дії

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер звинуватив Росію у погіршенні ситуації на Донбасі.

«За останні п'ять років російські бойовики і ставленики Росії зробили життя людей на Донбасі гірше. В тому числі, і російськомовних, про яких вони, як заявляють, піклуються», - написав Волкер в Twitter.

Він додав, що Росія повинна припинити бойові дії, виконати Мінські угоди і дозволити реконструювати і реінтегрувати Донбас назад під контроль України.

Нагадаємо, раніше Волкер запевнив українців у повній підтримці США.

Також повідомлялося, що Волкер не виключає можливості введення Вашингтоном нового пакету санкцій через указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донбасу.