Аеропорт Дубая затоплений - скасовані десятки рейсів (відео)
Водою залило перони і злітно-посадкові смуги
Скріншот відео
Затримки авіарейсів на виїзд і на приліт, найімовірніше, триватимуть протягом доби
Об’єднані Арабські Емірати накрив потужний циклон. Міжнародний аеропорт Дубая затопило, в результаті були скасовані десятки авіарейсів.
Рейси затримуються як на виліт, так і на приліт. В аеропорту повідомили, що затримки, найімовірніше, триватимуть протягом доби.
«Робота аеропорту утруднена через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, швидше за все, будуть тривати протягом наступних 24 годин», – йдеться в повідомленні.
Очевидці і співробітники аеропорту зняли відео. На кадрах видно залиті водою перони і злітно- посадкові смуги.