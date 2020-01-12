  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Аеропорт Дубая затоплений - скасовані десятки рейсів (відео)

    • Розсилка
    <p>Водою залило перони і злітно-посадкові смуги</p> - Аеропорт Дубая затоплений - скасовані десятки рейсів (відео)

    Водою залило перони і злітно-посадкові смуги

    Скріншот відео

    Затримки авіарейсів на виїзд і на приліт, найімовірніше, триватимуть протягом доби

    Об’єднані Арабські Емірати накрив потужний циклон. Міжнародний аеропорт Дубая затопило, в результаті були скасовані десятки авіарейсів.

    Рейси затримуються як на виліт, так і на приліт. В аеропорту повідомили, що затримки, найімовірніше, триватимуть протягом доби.

    «Робота аеропорту утруднена через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, швидше за все, будуть тривати протягом наступних 24 годин», – йдеться в повідомленні.

    1578819204-6837

    Очевидці і співробітники аеропорту зняли відео. На кадрах видно залиті водою перони і злітно- посадкові смуги.

    аеропорт негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ