Аеропорт Дубая затоплений - скасовані десятки рейсів (відео)



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Водою залило перони і злітно-посадкові смуги Скріншот відео

Затримки авіарейсів на виїзд і на приліт, найімовірніше, триватимуть протягом доби

Об’єднані Арабські Емірати накрив потужний циклон. Міжнародний аеропорт Дубая затопило, в результаті були скасовані десятки авіарейсів.

Рейси затримуються як на виліт, так і на приліт. В аеропорту повідомили, що затримки, найімовірніше, триватимуть протягом доби.

«Робота аеропорту утруднена через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, швидше за все, будуть тривати протягом наступних 24 годин», – йдеться в повідомленні.

Очевидці і співробітники аеропорту зняли відео. На кадрах видно залиті водою перони і злітно- посадкові смуги.