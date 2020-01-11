Помпео оголосив про призупинення чартерних рейсів з США на Кубу



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Держсекретар США Майк Помпео

Рішення стосується дев'яти кубинських аеропортів, які приймають рейси з США

Сполучені Штати Амеркии призупинили чартерні рейси на Кубу для зниження доходів від туризму на острові.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, буде дозволено літати тільки в міжнародний аеропорт Гавани.

«Цей захід ще більше обмежить збагачення кубинського режиму, який використовує ці кошти для фінансування триваючих репресій проти кубинського народу і його безсовісноъ підтримки диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі»,— йдеться в заяві.

Рішення стосується дев'яти кубинських аеропортів, які приймають рейси з США.

У авіакомпаній буде 60 днів, щоб поступово скасувати рейси на Кубу. Також Вашингтон планує ввести обмеження на кількість рейсів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року Сполучені Штати Америки призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани.

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.

19 жовтня США запровадили нові санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро.