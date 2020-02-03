Аеропорт Мадрида закрили на кілька годин через появу безпілотників



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Державне агентство з безпеки польотів Іспанії нагадало, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть сягати 90 тис. євро

Вранці 3 лютого два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків

Аеропорт Мадрида і повітряний простір над ним закрили через появу кількох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що вранці 3 лютого два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків.

«Літакам заборонили зліт і посадку. Сигнал тривоги був активований о 12.40 і залишався таким протягом найближчих годин», - йдеться у повідомленні.

Оператор інфраструктури аеропорту, враховуючи хаос, що виник, нагадав про те, що дрони – «не іграшки».

Державне агентство з безпеки польотів Іспанії розмістило твіт, в якому заявило, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть досягати 90 тис. євро.

Demoras en Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas ante la posible presencia de #drones en las inmediaciones.



Un dron no es un juguete, es una aeronave https://t.co/Sv8If6oexc



Consulta tu vuelo con aerolínea. pic.twitter.com/6MKAFlMDCm — ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020

Як повідомлялося, російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню.