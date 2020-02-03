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    У світі

    Аеропорт Мадрида закрили на кілька годин через появу безпілотників

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    Державне агентство з безпеки польотів Іспанії нагадало, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть сягати 90 тис. євро - Аеропорт Мадрида закрили на кілька годин через появу безпілотників
    Державне агентство з безпеки польотів Іспанії нагадало, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть сягати 90 тис. євро

    Вранці 3 лютого два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків

    Аеропорт Мадрида і повітряний простір над ним закрили через появу кількох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє El Mundo.

    Зазначається, що вранці 3 лютого два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків.

    «Літакам заборонили зліт і посадку. Сигнал тривоги був активований о 12.40 і залишався таким протягом найближчих годин», - йдеться у повідомленні.

    Оператор інфраструктури аеропорту, враховуючи хаос, що виник, нагадав про те, що дрони – «не іграшки».

    Державне агентство з безпеки польотів Іспанії розмістило твіт, в якому заявило, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть досягати 90 тис. євро.

    Як повідомлялося, російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню.

    окупанти ОБСЄ санкції Іспанія аеропорт безпілотник
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