Аеропорт Мадрида закрили на кілька годин через появу безпілотників
Вранці 3 лютого два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків
Аеропорт Мадрида і повітряний простір над ним закрили через появу кількох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє El Mundo.
Зазначається, що вранці 3 лютого два пілоти повідомили про появу кількох безпілотників, тому була активована процедура масованого розвертання літаків.
«Літакам заборонили зліт і посадку. Сигнал тривоги був активований о 12.40 і залишався таким протягом найближчих годин», - йдеться у повідомленні.
Оператор інфраструктури аеропорту, враховуючи хаос, що виник, нагадав про те, що дрони – «не іграшки».
Державне агентство з безпеки польотів Іспанії розмістило твіт, в якому заявило, що польоти дронів в околицях аеропорту є серйозним порушенням і що санкції можуть досягати 90 тис. євро.
Demoras en Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas ante la posible presencia de #drones en las inmediaciones.— ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020
Un dron no es un juguete, es una aeronave https://t.co/Sv8If6oexc
Consulta tu vuelo con aerolínea. pic.twitter.com/6MKAFlMDCm
Як повідомлялося, російські окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню.