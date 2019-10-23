Аеротаксі літало у центрі Сінгапура



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Випробування футуристичного міського транспорту тривало протягом 2,5 хвилини

Безпілотне літаюче таксі буде введено в експлуатацію всього за два роки

У Сінгапурі над затокою Марина Бей протестували безпілотне аеротаксі Volocopter.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Безпілотне літаюче таксі пройшло випробування в Сінгапурі і, як очікується, буде введено в експлуатацію всього за два роки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, випробування футуристичного міського транспорту тривало протягом 2,5 хвилини. У салоні був пілот, який лише контролював транспорт, однак не брав безпосередньої участі в кермуванні.

Творці аеротаксі сподіваються, що технологія допоможе послабити забруднення трафіку у великих містах та повністю змінити концепцію маршрутів у майбутньому.

Volocopter вже проводив випробування в Дубаї, Хельсінкі, Німеччині та Лас-Вегасі. Однак тестова поїздка у Сінгапурі відрізняється тим, що вона вперше проходила у центрі міста.

Упорядкований мегаполіс, ймовірно, буде одним з перших серед тих, хто отримає послугу з комерційним розгортанням, яке очікується через два-чотири роки, після чого Volocopter сподівається представити транспортні засоби в засмічених азіатських містах.

«Ми прагнемо запустити його (аеротаксі — ред.) у Джакарті, Манілі та Бангкоку, оскільки вони мають велику потребу в цьому, а також в Індії та Китаї», - сказав керівник Volocopter Флоріан Ройтер.