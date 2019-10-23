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    У світі

    Аеротаксі літало у центрі Сінгапура

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    Випробування футуристичного міського транспорту тривало протягом 2,5 хвилини - Аеротаксі літало у центрі Сінгапура
    Випробування футуристичного міського транспорту тривало протягом 2,5 хвилини

    Безпілотне літаюче таксі буде введено в експлуатацію всього за два роки

    У Сінгапурі над затокою Марина Бей протестували безпілотне аеротаксі Volocopter.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    «Безпілотне літаюче таксі пройшло випробування в Сінгапурі і, як очікується, буде введено в експлуатацію всього за два роки», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, випробування футуристичного міського транспорту тривало протягом 2,5 хвилини. У салоні був пілот, який лише контролював транспорт, однак не брав безпосередньої участі в кермуванні.

    Творці аеротаксі сподіваються, що технологія допоможе послабити забруднення трафіку у великих містах та повністю змінити концепцію маршрутів у майбутньому.

    Volocopter вже проводив випробування в Дубаї, Хельсінкі, Німеччині та Лас-Вегасі. Однак тестова поїздка у Сінгапурі відрізняється тим, що вона вперше проходила у центрі міста.

    Упорядкований мегаполіс, ймовірно, буде одним з перших серед тих, хто отримає послугу з комерційним розгортанням, яке очікується через два-чотири роки, після чого Volocopter сподівається представити транспортні засоби в засмічених азіатських містах.

    «Ми прагнемо запустити його (аеротаксі — ред.) у Джакарті, Манілі та Бангкоку, оскільки вони мають велику потребу в цьому, а також в Індії та Китаї», - сказав керівник Volocopter Флоріан Ройтер.

    таксі громадський транспорт технології
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