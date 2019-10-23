Вчені придумали, як переробляти сонячну енергію на газ
Так званий, штучний лист переробляє сонячну енергію і вуглекислий газ на синтетичний газ — суміш водню і чадного газу
Дослідники з Кембриджа винайшли прилад, що може переробляти сонячну енергію на синтетичний газ. Винахід не шкодить атмосфері планети. Раніше вчені з США заявляли, що навчилися видобувати електрику зі снігу, дощу та навіть з космічної енергії.
Про це пише New Atlas.
Зазначається, що цього разу група експертів з Кембриджу винайшла проміжний прилад, так званий, штучний лист, що переробляє сонячну енергію і вуглекислий газ на синтетичний газ — суміш водню і чадного газу (монооксиду вуглецю).
«Синтетичний газ можна використовувати для виробництва електрики або теплової енергії, але найчастіше цю речовину застосовують для створення пластика, добрив і дизельного палива. Цінність нового пристрою в тому, що він не виділяє шкідливих речовин в атмосферу під час виробництва синтетичного газу», - йдеться у повідомленні.
«Можливо, ви не чули про синтетичний газ, але кожен день ви споживаєте продукти, які були створені з його використанням. Здатність до його сталого виробництва була б надзвичайно важливим кроком для закриття глобального вуглецевого циклу і створення стійкої хімічної і паливної промисловості», — пишуть автори відкриття.
У новому штучному листі застосували технологію фотосинтезу рослин: як поглинач світла вчені використали перовскит (титанат кальцію), а у якості каталізатора — кобальт. Після поміщення у воду ці матеріали виробляють синтетичний газ.
Важливо, що такий пристрій може працювати навіть під час слабкої сонячної активності.Правда, такий метод поки малоефективний. Вчені змогли отримати лише соті частки необхідного газу. У перспективі автори дослідження планують навчитися створювати таким чином рідке паливо для потреб транспортної сфери, зокрема, флоту і авіації.