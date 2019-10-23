Вчені придумали, як переробляти сонячну енергію на газ



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Синтетичний газ можна використовувати для виробництва електрики або теплової енергії, але найчастіше цю речовину застосовують для створення пластика, добрив і дизельного палива

Так званий, штучний лист переробляє сонячну енергію і вуглекислий газ на синтетичний газ — суміш водню і чадного газу

Дослідники з Кембриджа винайшли прилад, що може переробляти сонячну енергію на синтетичний газ. Винахід не шкодить атмосфері планети. Раніше вчені з США заявляли, що навчилися видобувати електрику зі снігу, дощу та навіть з космічної енергії.

Про це пише New Atlas.

Зазначається, що цього разу група експертів з Кембриджу винайшла проміжний прилад, так званий, штучний лист, що переробляє сонячну енергію і вуглекислий газ на синтетичний газ — суміш водню і чадного газу (монооксиду вуглецю).

«Синтетичний газ можна використовувати для виробництва електрики або теплової енергії, але найчастіше цю речовину застосовують для створення пластика, добрив і дизельного палива. Цінність нового пристрою в тому, що він не виділяє шкідливих речовин в атмосферу під час виробництва синтетичного газу», - йдеться у повідомленні.

«Можливо, ви не чули про синтетичний газ, але кожен день ви споживаєте продукти, які були створені з його використанням. Здатність до його сталого виробництва була б надзвичайно важливим кроком для закриття глобального вуглецевого циклу і створення стійкої хімічної і паливної промисловості», — пишуть автори відкриття.

У новому штучному листі застосували технологію фотосинтезу рослин: як поглинач світла вчені використали перовскит (титанат кальцію), а у якості каталізатора — кобальт. Після поміщення у воду ці матеріали виробляють синтетичний газ.

Важливо, що такий пристрій може працювати навіть під час слабкої сонячної активності.

Правда, такий метод поки малоефективний. Вчені змогли отримати лише соті частки необхідного газу. У перспективі автори дослідження планують навчитися створювати таким чином рідке паливо для потреб транспортної сфери, зокрема, флоту і авіації.