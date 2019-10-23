У Дніпрі презентували бойового робота для Збройних Сил України



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Робот може автоматично патрулювати периметр, рухатися заданим маршрутом та прямувати за людиною або транспортом

Робот озброєний танковим кулеметом Калашникова

У Дніпрі на TechFest презентували безпілотний роботизований модуль для Збройних сил України

Про це повідомляє SpecMachinery.com.ua.

Розробник компанія Infocom Ltd презентувала назвала роботизований модуль «Скорпіон».

Зазначається, що робот може використовуватися, як бойова машина, так і як машина для гасіння пожеж.

«Система управління роботизованою платформою «Скорпіон» складається з 2 бортових компьютерів NVIDIA Jetson для стеження за дорогою та обробки об’єктів і перешкод нейронною мережею з усіх боків. Два програмованих контролери PLC забезпечують управління рухом роботизованої платформи та управління туреллю», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що робот може автоматично патрулювати периметр, рухатися заданим маршрутом та прямувати за людиною або транспортом.

Керування здійснюється локально, або віддалено – з операторскої станції, планшету, з квадрокоптеру (на дистанції 1 – 2 км).

Також розробляється система ретрансляторів сигналу для збільшення відстані керування роботом.

Робот озброєний танковим кулеметом Калашникова.