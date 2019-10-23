У Японії вирішили створити свій електрокар



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Світова прем'єра електромобіля Mazda відбудеться на Токійському автосалоні наприкінці жовтня

Mazda показала концепт свого першого електрокара

Японський автовиробник Mazda показав концепт свого першого електромобіля MX-30.

Про це повідомляє портал Motor.

«Світова прем'єра (електромобіля Mazda - ред.) відбудеться на Токійському автосалоні наприкінці жовтня, фігурує під ім'ям MX-30», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, перша масова електрична Mazda отримає 143-сильний електромотор (265 Нм) і тягову батарею на 35,5 кіловат-годин.

Як повідомляє портал, така силова установка використовувалася на прототипі e-TPV.

Сама модель побудована на спеціально спроектованій для неї платформі і обладнана «унікальною системою відкривання дверей».

Як кажуть в компанії, інтер'єр електрокара буде «створювати відчуття простору» за рахунок «легкої» центральної консолі з додатковими порожнечами.

Зазначається, що в серійне виробництво модель піде наступного року.

Причому сам кросовер на батарейках запропонують не тільки на домашньому ринку, але і за його межами, в тому числі, в Європі.