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    Технології

    У Японії вирішили створити свій електрокар

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    Світова прем'єра електромобіля Mazda відбудеться на Токійському автосалоні наприкінці жовтня - У Японії вирішили створити свій електрокар
    Світова прем'єра електромобіля Mazda відбудеться на Токійському автосалоні наприкінці жовтня

    Mazda показала концепт свого першого електрокара

    Японський автовиробник Mazda показав концепт свого першого електромобіля MX-30.

    Про це повідомляє портал Motor.

    «Світова прем'єра (електромобіля Mazda - ред.) відбудеться на Токійському автосалоні наприкінці жовтня, фігурує під ім'ям MX-30», - йдеться в повідомленні.

    За попередньою інформацією, перша масова електрична Mazda отримає 143-сильний електромотор (265 Нм) і тягову батарею на 35,5 кіловат-годин.

    Як повідомляє портал, така силова установка використовувалася на прототипі e-TPV.

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    Сама модель побудована на спеціально спроектованій для неї платформі і обладнана «унікальною системою відкривання дверей».

    Як кажуть в компанії, інтер'єр електрокара буде «створювати відчуття простору» за рахунок «легкої» центральної консолі з додатковими порожнечами.

    Зазначається, що в серійне виробництво модель піде наступного року.

    Причому сам кросовер на батарейках запропонують не тільки на домашньому ринку, але і за його межами, в тому числі, в Європі.

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