Африканський континент розпадається на частини, - вчені



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Африка повільно розпадається через появу нового океану Фото: University of Rochester

Через кілька мільйонів років Африка може розпастися на дві частини, а між ними з'явиться новий океан

У східній частині Африки утворюється тектонічний розлом, на місці якого за 5-10 мільйонів років може утворитися новий океан.

Про ці процеси розповіли геологи Тулейнського університету в Новому Орлеані, повідомляє NBC.

Ділянка континенту, за якою спостерігають вчені, знаходиться на стику трьох тектонічних плит — вони повільно віддаляються одна від одної і в кінцевому підсумку розколюють Африку надвоє. Підтвердження цьому — тріщина довжиною понад 56 кілометрів в регіоні Афар.

Розлом утворився на цьому місці ще в 2005 році, причому надзвичайно швидко. Зазвичай на такі зміни йдуть сотні років, але в цей вистачило кількох днів. Геологи припускають, що вся справа в підвищеному тиску магми, яка піднімається.

Зараз це місце — єдина ділянка на Землі, де континентальний розлом став океанічним, і вчені можуть детально вивчити цей процес.

Вчені спостерігають за рухом порід за допомогою супутникових спостережень. Допомогти в розумінні процесів могли б і польові дослідження, але провести їх в регіоні Афар важко. Долина Афар є одним з найспекотніших місць на Землі: денна температура тут може підніматися до 54 градусів Цельсія, а вночі падати до 18 градусів Цельсія.

Також, вчені вважають, що на місці розлому за 5-10 мільйонів років може утворитися новий океан.

«В результаті Аденська затока і Червоне море затоплять Афар і Східно-Африканську рифтову долину, створивши новий океан, а частина Східної Африки стане окремим маленьким континентом», - заявляють геофізики.