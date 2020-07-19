Африканський континент розпадається на частини, - вчені
Через кілька мільйонів років Африка може розпастися на дві частини, а між ними з'явиться новий океан
У східній частині Африки утворюється тектонічний розлом, на місці якого за 5-10 мільйонів років може утворитися новий океан.
Про ці процеси розповіли геологи Тулейнського університету в Новому Орлеані, повідомляє NBC.
Ділянка континенту, за якою спостерігають вчені, знаходиться на стику трьох тектонічних плит — вони повільно віддаляються одна від одної і в кінцевому підсумку розколюють Африку надвоє. Підтвердження цьому — тріщина довжиною понад 56 кілометрів в регіоні Афар.
Розлом утворився на цьому місці ще в 2005 році, причому надзвичайно швидко. Зазвичай на такі зміни йдуть сотні років, але в цей вистачило кількох днів. Геологи припускають, що вся справа в підвищеному тиску магми, яка піднімається.
Зараз це місце — єдина ділянка на Землі, де континентальний розлом став океанічним, і вчені можуть детально вивчити цей процес.