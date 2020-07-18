Названі найбезпечніші країни для подорожей: Україна посіла 87 місце



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Найбезпечнішою країною для туристичних подорожей визнали Катар

Індекс злочинності в Україні становить 48,84 бала, а індекс безпеки - 51,16 бала

Катар назвали найбезпечнішою країною в світі для подорожей у 2020 році.

Про це свідчать дані аналітичного сервісу Numbeo, який порівнює статистику злочинів різних держав. Повний звіт опубліковано на офіційному сайті організації.

Так, згідно зі звітом, індекс злочинності в Катарі становить 11,9 бала, а індекс безпеки - 88,1 бала. На другому місці в рейтингу, на думку фахівців, виявився Тайвань, де індекс безпеки дорівнює приблизно 84,7, а за ним пішли ОАЕ (84,5) і Грузія (79,5).

Крім того, в топ-10 потрапили Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словенія (79), острів Мен (78,7), Швейцарія (78,4) і Японія (78,3).

Україна в цьому списку знаходиться на 87 місці. Індекс злочинності в Україні становить 48,84 бала, а індекс безпеки - 51,16 бала.

Сусідами України в цьому списку є Ірак, Гана, Іран і Мароко.

Раніше в цьому ж рейтингу були перераховані найнебезпечніші для подорожей країни з точки зору злочинності в 2020 році. Серед них виявилися Венесуелі (індекс злочинності 84,36), Папуа-Нова Гвінея (80), Південна Африка (77,3) і Афганістан (76,9).