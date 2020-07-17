Вода на п'яти відомих пляжах Одещини не відповідає вимогам



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Вода на п'яти відомих пляжах Одещини не відповідає вимогам

Усього досліджено 93 проби морської води, взятих на пляжах Одеської області

Вода у морі біля двох пляжів Одеси і трьох пляжів Затоки не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

«Проби морської води, досліджені фахівцями лабораторного центру МОЗ, свідчать про незадовільну якість морської води станом на 17 липня біля пляжів «Аркадія» та 16-ї станції Великого Фонтану в Одесі та в рекреаційній зоні селища Затоки, зокрема, біля пляжів «Центральний», «Сонячний» і «Лиманський», - зазначив Гончаров.

За його словами, усього досліджено 93 проби морської води, взятих на пляжах Одеської області.

Також досліджено воду на санітарно-хімічні показники - усі проби відповідають вимогам.

Нагадаємо, на пляжах з 3 по 10 липня на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 48 проб морської води, з яких 31 проба не відповідала гігієнічним вимогам. Нестандартні проби морської води виявлені на всіх міських пляжах. Водночас на санітарно-хімічні показники досліджено 27 проб, усі вони відповідають нормам.

Також фахівці Держпродспоживслужби 1 липня застерігали від купання на п’яти пляжах Одеси через, так зване, цвітіння води, спричинене розкладанням водоростей. Рибу та інші морепродукти виловлені біля берега краще не споживати.

Отруйні речовини, які супроводжують «цвітіння» морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців, пояснили фахівці.