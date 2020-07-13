У Південно-Африканській Республіці відновили комендантську годину через пандемію



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Південно-Африканська Республіка вже третій місяць займає в Африці першу сходинку за кількістю інфікованих новим коронавірусом

ПАР наближається до піку пандемії, зараз в країні кожну годину заражаються новим коронавірусом 500 осіб

Комендантська година повторно введена у Південно-Африканській Республіці (ПАР) у зв'язку з швидким зростанням числа нових інфікованих коронавірусом.

Про це заявив у неділю ввечері президент ПАР Сиріл Рамапоса в телевізійному зверненні до нації.

«Країна наблизилася до піку пандемії коронавірусу, – підкреслив глава держави. – Для того, щоб протистояти поширенню інфекції, з 13 липня на території всієї країни відновлюється комендантська година, вона буде діяти з 21:00 до 04:00».

Попередню комендантську годину було скасовано 1 травня.

Натомість відновлюється заборона на продаж алкоголю, повідомив Сиріл Рамапоса. Стає обов'язковим носіння захисних масок на вулицях, в громадських місцях і на роботі.

Глава держави зазначив, що після детального обговорення владою прийнято рішення не відновлювати загальнонаціональний карантин.

«Ці заходи не дадуть значного скорочення числа хворих, проте завдадуть величезної шкоди економіці», – сказав він.

«ПАР наближається до піку пандемії, зараз в країні кожну годину заражаються новим коронавірусом 500 осіб. Країні і всім нам доведеться пережити складні дні, тижні і місяці», – заявив Рамапоса.

Південно-Африканська Республіка вже третій місяць займає в Африці першу сходинку за кількістю інфікованих новим коронавірусом. На поточний день їх налічується 224 665. Кількість померлих через зараження коронавірусом також найбільша серед усіх країн континенту – 3 602.

Нагадаємо, напередодні у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

Коронавірус в Україні

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Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.