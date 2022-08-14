Агент Рушді розповів про стан письменника після нападу

Постраждалого від нападу терориста Салмана Рушді від’єднали від апарату штучної вентиляції легень

Салман Рушді, на якого напали під час виступу, знову може дихати самостійно. Про це розповів агент письменника Ендрю Вайлі, пише видання The Guardian.

Письменник Атіш Тасір заявив, що Рушді уже розмовляє і навіть жартує. Вайлі підтвердив ЗМІ цю інформацію, уточнивши, що Салмана відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Додаткових подробиць агент Рушді не надав.

Нагадаємо, що на Салмана Рушді напав чоловік у масці під час лекції письменника на літературному фестивалі.

Нападником виявився 24-річний Хаді Матар із міста Фейрв’ю (штат Нью-Джерсі).

ЗМІ оприлюднили відео нападу Матара на Рушді.

Про погрози через підтримку Рушді заявила авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.