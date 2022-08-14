Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку Рушді

Письменниця вже звернулася до поліції через отримані погрози

Автору «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг пригрозили розправою за те, що вона підтримала в Twitter пораненого під час нападу в Нью-Йорку письменника Салмана Рушді. Про це повідомляє Daily Mail.

Після інциденту Роулінг підтримала колегу постом у соцмережі, на яку отримала коментар: «Не хвилюйся. Ти наступна».

Роулінг повідомила, що вже звернулася до поліції через отримані погрози.

«Усім, хто надіслав повідомлення з підтримкою: дякую. Задіяна поліція (вже залучалася за іншими подібними інцидентами)», – йдеться у повідомленні письменниці у Twitter.

Раніше повідомлялося, що невідомий напав на британського письменника Салмана Рушді у Нью-Йорку.

Під час нападу постраждав також модератор лекції 73-річний Генрі Різ. Він отримав поранення обличчя.

ЗМІ оприлюднили фото та відео нападу на Рушді.