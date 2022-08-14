Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку Рушді
Письменниця вже звернулася до поліції через отримані погрози
Автору «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг пригрозили розправою за те, що вона підтримала в Twitter пораненого під час нападу в Нью-Йорку письменника Салмана Рушді. Про це повідомляє Daily Mail.
Після інциденту Роулінг підтримала колегу постом у соцмережі, на яку отримала коментар: «Не хвилюйся. Ти наступна».
Роулінг повідомила, що вже звернулася до поліції через отримані погрози.
«Усім, хто надіслав повідомлення з підтримкою: дякую. Задіяна поліція (вже залучалася за іншими подібними інцидентами)», – йдеться у повідомленні письменниці у Twitter.
Раніше повідомлялося, що невідомий напав на британського письменника Салмана Рушді у Нью-Йорку.
Під час нападу постраждав також модератор лекції 73-річний Генрі Різ. Він отримав поранення обличчя.
ЗМІ оприлюднили фото та відео нападу на Рушді.
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