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Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку Рушді

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку Рушді
Письменниці Джоан Роулінг погрожували розправою за підтримку Рушді
фото з відкритих джерел

Письменниця вже звернулася до поліції через отримані погрози

Автору «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг пригрозили розправою за те, що вона підтримала в Twitter пораненого під час нападу в Нью-Йорку письменника Салмана Рушді. Про це повідомляє Daily Mail.

Після інциденту Роулінг підтримала колегу постом у соцмережі, на яку отримала коментар: «Не хвилюйся. Ти наступна».

Роулінг повідомила, що вже звернулася до поліції через отримані погрози.

«Усім, хто надіслав повідомлення з підтримкою: дякую. Задіяна поліція (вже залучалася за іншими подібними інцидентами)», – йдеться у повідомленні письменниці у Twitter.

Раніше повідомлялося, що невідомий напав на британського письменника Салмана Рушді у Нью-Йорку.

Під час нападу постраждав також модератор лекції 73-річний Генрі Різ. Він отримав поранення обличчя.

Салман Рушді
Салман Рушді народився у 1947 році у Бомбеї. Його книга «Сатанинські вірші» заборонена в Ірані з 1988 року, оскільки багато мусульман вважають її наругою над релігією. За рік після її публікації тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву із закликом до смерті Рушді. Уряд Ірану давно дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. 2012 року напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив нагороду за Рушді з $2,8 млн до $3,3 млн. У 2007 році британська королева Єлизавета II надала поету рицарське звання за заслуги в галузі літератури. У липні 2008 року він отримав Букерівську премію за свій роман «Діти опівночі».

ЗМІ оприлюднили фото та відео нападу на Рушді.

Теги: напад письменник

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