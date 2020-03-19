  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Американці знайшли заміну дефіцитному під час коронавірусу туалетному паперу

    • Розсилка
    США, як і багато інших країн, зіткнулися з ажіотажним попитом на туалетний папір на тлі пандемії коронавируса - Американці знайшли заміну дефіцитному під час коронавірусу туалетному паперу
    США, як і багато інших країн, зіткнулися з ажіотажним попитом на туалетний папір на тлі пандемії коронавируса

    Найефективнішою і популярною заміною паперу стали біде

    Американці вирішили замінити дефіцитний під час епідемії коронавірусу туалетний папір біде. Про це пише Wired.

    Зазначається, що попит на біде в останні дні значно зріс.

    Видання відзначає, що США, як і багато інших країн, зіткнулися з ажіотажним попитом на туалетний папір на тлі пандемії коронавируса.

    «І хоча американці ажіотаж через папір поки переживають легше інших, оскільки 90% виробничих потужностей зосереджено всередині країни. До того ж, технологія досить проста і не пов'язана зі складними логістичними ланцюжками, проте все більше американців замислюються про альтернативу туалетному паперу, бо він займає багато місця в будинку, тягне додаткові витрати і до того ж незручний у використанні», - йдеться у повідомленні.

    Про їхню покупку в соціальних мережах пишуть жителі різних міст. При цьому деякі відзначають, що замислювалися про придбання і до епідемії, а вона лише зміцнила їх в думки і змусила діяти швидше.

    «Ви всі навколо, імбеціли, купуєте оптом туалетний папір. Ми ж, інтелектуали, купуємо біде», - пожартував у Twitter 28-річний житель Чикаго Ксек Брейм.

    27-річний Джібран Малек з Бостона пише, що прийняв рішення після того, як його сусід по кімнаті приніс додому три великі упаковки туалетного паперу, і вони зайняли більшу частину житлового простору.

    Як повідомлялося, наприкінці лютого в Австралії для зменшення ажіотажу на туалетний папір місцева газета надрукувала додаткові сторінки.

    Також у лютому в Гонконгу озброєні чоловіки вкрали у служби доставки 600 рулонів туалетного паперу на 218 доларів. Мешканці регіону занепокоєні через дефіцит на побутові товари, зокрема туалетний папір, викликаний спалахом китайського коронавірусу.

    США Twitter міст коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ