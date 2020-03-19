Американці знайшли заміну дефіцитному під час коронавірусу туалетному паперу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США, як і багато інших країн, зіткнулися з ажіотажним попитом на туалетний папір на тлі пандемії коронавируса

Найефективнішою і популярною заміною паперу стали біде

Американці вирішили замінити дефіцитний під час епідемії коронавірусу туалетний папір біде. Про це пише Wired.

Зазначається, що попит на біде в останні дні значно зріс.

Видання відзначає, що США, як і багато інших країн, зіткнулися з ажіотажним попитом на туалетний папір на тлі пандемії коронавируса.

«І хоча американці ажіотаж через папір поки переживають легше інших, оскільки 90% виробничих потужностей зосереджено всередині країни. До того ж, технологія досить проста і не пов'язана зі складними логістичними ланцюжками, проте все більше американців замислюються про альтернативу туалетному паперу, бо він займає багато місця в будинку, тягне додаткові витрати і до того ж незручний у використанні», - йдеться у повідомленні.

Про їхню покупку в соціальних мережах пишуть жителі різних міст. При цьому деякі відзначають, що замислювалися про придбання і до епідемії, а вона лише зміцнила їх в думки і змусила діяти швидше.

«Ви всі навколо, імбеціли, купуєте оптом туалетний папір. Ми ж, інтелектуали, купуємо біде», - пожартував у Twitter 28-річний житель Чикаго Ксек Брейм.

27-річний Джібран Малек з Бостона пише, що прийняв рішення після того, як його сусід по кімнаті приніс додому три великі упаковки туалетного паперу, і вони зайняли більшу частину житлового простору.

Як повідомлялося, наприкінці лютого в Австралії для зменшення ажіотажу на туалетний папір місцева газета надрукувала додаткові сторінки.

Також у лютому в Гонконгу озброєні чоловіки вкрали у служби доставки 600 рулонів туалетного паперу на 218 доларів. Мешканці регіону занепокоєні через дефіцит на побутові товари, зокрема туалетний папір, викликаний спалахом китайського коронавірусу.