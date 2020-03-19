Дружина нардепа Шахова також захворіла на коронавірус COVID-19



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Коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова

Другий випадок захворювання на коронавірус підтверджено на Київщині

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Про це у Facebook повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Також у Київській ОДА повідомили, що другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

«У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одна – у Броварах (не підтвердився).

Нагадаємо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Нардеп розповів, що перебуває удома в самоізоляції і в нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

В апараті парламенту повідомили, що народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував.

Як відомо, вже встановлено 50 осіб, із якими Шахов контактував останнім часом.