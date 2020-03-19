  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У найближчі дні Україна отримає велику партію експрес-тестів на коронавірус, – МОЗ

    • Розсилка
    Заступник міністра охорони здоров&rsquo;я України Віктор Ляшко - У найближчі дні Україна отримає велику партію експрес-тестів на коронавірус, – МОЗ
    Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко

    Тести дозволять провести понад мільйон досліджень

    Найближчим часом, 20-21 березня Україна очікує велику поставку тестів на коронавірус, які дозволять провести понад мільйон досліджень.

    Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

    «Будемо запроваджувати новий алгоритм тестування. Також на ринку України і в закладах охорони здоров’я з’являються швидкі тести для проведення досліджень біля ліжка хворого», – сказав Ляшко.

    Заступник міністра підкреслив, що експрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна отримати не тільки в державних закладах, але і у приватних. Закуповують тести у дистриб’юторів, які є на території України. За словами посадовця, уже понад 40 тисяч експрес-тестів розійшлися по території України.

    Віктор Ляшко зазначив, що 11 лабораторій, які перебувають у підпорядкуванні МОЗ, мають тести для визначення корона вірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції.

    Посадовець сказав, що станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків корона вірусної інфекції, підтверджених лабораторно.

    Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ