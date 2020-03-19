У найближчі дні Україна отримає велику партію експрес-тестів на коронавірус, – МОЗ



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Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко

Тести дозволять провести понад мільйон досліджень

Найближчим часом, 20-21 березня Україна очікує велику поставку тестів на коронавірус, які дозволять провести понад мільйон досліджень.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

«Будемо запроваджувати новий алгоритм тестування. Також на ринку України і в закладах охорони здоров’я з’являються швидкі тести для проведення досліджень біля ліжка хворого», – сказав Ляшко.

Заступник міністра підкреслив, що експрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна отримати не тільки в державних закладах, але і у приватних. Закуповують тести у дистриб’юторів, які є на території України. За словами посадовця, уже понад 40 тисяч експрес-тестів розійшлися по території України.

Віктор Ляшко зазначив, що 11 лабораторій, які перебувають у підпорядкуванні МОЗ, мають тести для визначення корона вірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції.

Посадовець сказав, що станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків корона вірусної інфекції, підтверджених лабораторно.