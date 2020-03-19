  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Мінінфраструктури назвали рейси, якими українці повертатимуться з-за кордону 19 березня

    • Розсилка
    Авіа<span>компанії долучаються до процесу повернення українських громадян</span> - У Мінінфраструктури назвали рейси, якими українці повертатимуться з-за кордону 19 березня
    Авіакомпанії долучаються до процесу повернення українських громадян

    Зокрема, будуть здійснені рейси з Єгипту, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю, ОАЕ, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Австрії, Домініканської республіки

    Міністерство інфраструктури опублікувало перелік рейсів, якими повернуть українців з-за кордону 19 березня.

    Відповідний перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України, оприлюднило Мінінфраструктури у Facebook.

    Зокрема, будуть здійснені рейси з Єгипту, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю, ОАЕ, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Австрії, Домініканської республіки. Перелік рейсів протягом дня будуть оновлювати.

    «Завдяки діалогу між Міністерством інфраструктури та авіаперевізниками компанії долучаються до процесу повернення українських громадян - запроваджено спеціальні програми рейсів, ціни зафіксовано за пільговим тарифом», - додають у міністерстві.

    Як повідомлялося, 16, 17 та 18 березня також виконувалися рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

    14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

    Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

    До слова, Укрзалізниця почала продаж квитків на три спецпотяги з Польщі.

    Напередодні МЗС повідомило, що до України планують повернутися близько 38 тисяч громадян.

     

    авіаперевезення Україна Міністерство інфраструктури карантин кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ