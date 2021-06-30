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    Американець погрожував підірвати Mc'Donalds через соус

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    Американець погрожував підірвати Mc'Donalds через соус - Американець погрожував підірвати Mc'Donalds через соус
    Американець погрожував підірвати Mc'Donalds через соус
    Фото з відкритих джерел

    В даний час Голвітцер звинувачується в неправдивому повідомленні про загрозу вибуху

    Житель штату Айова погрожував підірвати ресторан швидкого харчування Mc'Donalds через те, що співробітники забули додати соус в його замовлення, повідомляє телеканал WHP 13 з посиланням на правоохоронні органи.

    Як заявили в поліції, 42-річний Роберт Голвітцер-молодший замовив курячі нагетси, однак при отриманні замовлення не виявив соус.

    Після цього він зателефонував в Mc'Donalds і погрожував побити співробітника ресторану, а також підірвати будівлю.

    Правоохоронці зв'язалися з чоловіком по телефону, в розмові він підтвердив, що заявляв про намір підірвати ресторан. Свої показання він повторив на допиті в відділенні поліції.

    В даний час Голвітцер звинувачується в неправдивому повідомленні про загрозу вибуху, він був заарештований, проте згодом вийшов на свободу під заставу.

    Раніше житель Флориди погрожував зброєю співробітниці Starbucks через зіпсоване замовлення.

    Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником велися перемовини.

    Згодом він здався силовикам.

    Суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.

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    Теги: ресторан чоловік харчування час
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    Американець погрожував підірвати Mc'Donalds через соус