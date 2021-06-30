Американець погрожував підірвати Mc'Donalds через соус

В даний час Голвітцер звинувачується в неправдивому повідомленні про загрозу вибуху

Житель штату Айова погрожував підірвати ресторан швидкого харчування Mc'Donalds через те, що співробітники забули додати соус в його замовлення, повідомляє телеканал WHP 13 з посиланням на правоохоронні органи.

Як заявили в поліції, 42-річний Роберт Голвітцер-молодший замовив курячі нагетси, однак при отриманні замовлення не виявив соус.

Після цього він зателефонував в Mc'Donalds і погрожував побити співробітника ресторану, а також підірвати будівлю.

Правоохоронці зв'язалися з чоловіком по телефону, в розмові він підтвердив, що заявляв про намір підірвати ресторан. Свої показання він повторив на допиті в відділенні поліції.

В даний час Голвітцер звинувачується в неправдивому повідомленні про загрозу вибуху, він був заарештований, проте згодом вийшов на свободу під заставу.

Раніше житель Флориди погрожував зброєю співробітниці Starbucks через зіпсоване замовлення.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником велися перемовини.

Згодом він здався силовикам.

Суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.