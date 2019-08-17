Американець зробив 90 тисяч фото котів



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Одне з найбільш відомих фото Волтера Чандохи, на якому його донька Пола з кошеням посміхаються на камеру, 1955 рік

Світлини Чандохи – це поєднання любові до тварин і бездоганної техніки

Задовго до того, як коти завоювали інтернет, Волтер Чандоха полонив світ своїми фото. Його пухнасті моделі з’явилися на обкладинках більше ніж 300 журналів і тисяч рекламних оголошень, піднявши зображення тварин на мистецький рівень.

А почалося все взимку 1949 року у Нью-Йорку. Студент-маркетолог Волтер Чандоха випадково знайшов на вулиці сіреньке кошеня і не зміг пройти повз. Він загорнув малого у пальто і приніс додому дружині, – повідомляє ВВС.

Котик виявився активним і за свої дикі витівки отримав ім’я Локо (похідне від локомотив).

Волтер, який пройшов Другу світову як фотокореспондент, взяв камеру і почав фотографувати домашнього улюбленця.

Маркетологом Волтер Чандоха так і не став, обравши шлях фотографа-фрілансера. Він вважав котів ідеальними об’єктами для зйомки через їхню природну виразність.

Його зображення котів можна було побачити на рекламних оголошеннях, вітальних листівках, мозаїках, футболках, плакатах, календарях і кормах для домашніх тварин. Вони навіть з’являлися на гігантському екрані Kodak Colorama на Центральному вокзалі у Нью-Йорку.

Світлини Чандохи – це поєднання любові до тварин і бездоганної техніки. Студійні портрети пухнастих моделей, чорно-білі вуличні фотографії, репортажі з котячих конкурсів і ніжні кадри, на яких з кішками позують діти фотографа – Волтер Чандоха не мав професійних меж.

Він також опублікував кілька книг, зокрема «Книгу про кошенят і котів» (1963) та посібник «Як робити і продавати фото тварин» (1986). Перед смертю в січні 2019 року 98-річний Чандоха працював над ретроспективною книгою, яка містить 300 його фотографій котів.

У бельгійському місті Намюр запровадили суворі правила годівлі вуличних котів, щоб запобігти їх неконтрольованому розмноженню.