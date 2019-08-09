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    Луценко похвалився своїм котом (фото)

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    Кота генпрокурора Луценка звати Кузьміч - Луценко похвалився своїм котом (фото)
    Кота генпрокурора Луценка звати Кузьміч
    Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

    Кіт Кузьміч живе у Луценка вже три роки

    Генпрокурор Юрій Луценко в Міжнародний день кота, який святкувався 8 серпня, показав у соцмережі фото свого домашнього улюбленця.

    «У всіх нормальних котів сьогодні був День кота. У нашого Кузьміча - Ніч кота. Так він мене зустрічає вже три роки», - написав Луценко у Facebook, опублікувавши фото кота.

    Як відомо, раніше глава британського уряду Боріс Джонсон привітав у четвер найвідомішого кота Великої Британії Ларрі з Міжнародним днем котів.

    Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare, не тільки з метою вшанування пухнастих домосідів, але залучення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.

    До слова, генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв подати у відставку з початком роботи нової Ради.

    Нагадаємо, 22 липня генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Свою 10-денну відпустку генпрокурор провів у Провансі.

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