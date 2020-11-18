Американська компанія хоче замінити курячі яйця по всьому світу штучними

Штучний замінник яйця, який продається в рідкому вигляді під брендом Just Egg, є найбільш гучним продуктом компанії

Компанія з США Eat Just захотіла замінити курячі яйця по всьому світу штучними, продаваними в рідкому вигляді.

Про це пише South China Morning Post.

Eat Just була основа в 2011 році і базується в каліфорнійському Сан-Франциско. Компанія встигла залучити фінансування від декількох великих фондів, в числі яких сінгапурський Temasek, а також від відомого гонконгського венчурного інвестора Лі Кашина. Їх вкладення дозволили Eat Just отримати статус «єдинорога» - так називають компанії, чия ринкова вартість перевищує мільярд доларів.

У жовтні Eat Just оголосила, що збирається залучити на ринку капіталу 200 мільйонів доларів, продавши частину акцій.

Якщо угода відбудеться, капіталізація компанії досягне двох мільярдів доларів. Кошти підуть в тому числі на будівництво в одній з азіатських країн заводу з виробництва штучного білка вартістю 120 мільйонів доларів.

Штучний замінник яйця, який продається в рідкому вигляді під брендом Just Egg, є найбільш гучним продуктом компанії. За словами співзасновника і голови Eat Just Джоша Тетрик, керівництво сподівається, що в недалекому майбутньому яйця рослинного походження стануть популярні не тільки у вегетаріанців, але і у всіх людей, що піклуються про здоров'я.

Найбільший потенціал Тетрик бачить на азіатському ринку, оскільки жителі країн з цієї частини світу активніше за інших цікавляться здоровим харчуванням. На даний момент на країни Азії припадає близько 64 відсотків світового ринку курячих яєць, який в минулому році оцінювався в 200,8 мільярда доларів. Також Eat Just випускає замінник майонезу, що продається у всіх великих торгових мережах США.

На батьківщині Eat Just так само спостерігається зростання попиту на замінники традиційних продуктів харчування рослинного походження. У минулому році локальний ринок виріс на 11 відсотків - до п'яти мільярдів доларів, багато в чому завдяки виробникам штучного м'яса Beyond Meat і Food Impossible.