Названо головні відмінності двох найбільш обнадійливих вакцин проти Covid-19

Вакцина від компанії Moderna показала свою ефективність проти Covid-19 ще на ранній стадії клінічних випробувань на людях – у травні-2020

Американська вакцина проти Covid-19 від компанії Moderna (передбачувана ефективність 95%) не вимагає таких складних умов зберігання, як вакцина від Pfizer і BioNTech (її ефективність оцінили в 90%).

Так, перший препарат, який отримав назву mRNA-1273, не потрібно зберігати при температурі нижче -70 градусів. Для цієї вакцини потрібно лише -20 градусів, передає BBC Україна.

Препарат від Moderna – це також РНК-вакцина (містить генетичний матеріал вірусу, а не його мертві частинки). Такий же підхід використовували і дослідники Pfizer та BioNTech.

Однак, не така низька температура зберігання зробить вакцину mRNA-1273 більш доступною для різних країн і легкою в плані транспортування. Попередньо, її можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику.

Вакцина Pfizer вимагає зберігання в ультрахолоді, але вона не зіпсується в холодильнику протягом п'яти днів.

Нагадаємо, вакцина від компанії Moderna показала свою ефективність проти Covid-19 ще на ранній стадії клінічних випробувань на людях – у травні-2020.

Раніше 90% ефективність показала вакцина американської та німецької фармкомпаній Pfizer і BioNTech. Очікується, що цей препарат стане безкоштовним для всіх жителів США.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.