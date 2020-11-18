Вчені визначили найкращу тривалість сну для довголіття

Найкращою тривалістю сну для довголіття вчені визначили від семи до восьми годин щоночі

Вчені з Тулейнського університету в Новому Орлеані, США, з'ясували, що тривалість сну має вирішальне значення для захисту від серцевої недостатності.

Про це пише видання Express.

Фахівці заявили, що у людей з найбільш здоровим режимом сну ризик серцевих захворювань значно нижче. Таким чином, найкращою тривалістю сну для довголіття вчені визначили від семи до восьми годин щоночі.

В ході дослідження вчені спостерігали за 408 802 людьми у віці від 37 до 73 років, при цьому у 5221 з них була виявлена серцева недостатність.

Виявилося, що у них були проблеми зі сном: одні мучилися від безсоння, інші часто прокидалися ночами через власне хропіння, у третіх тривалість сну була занадто короткою.

У серпні фахівці з'ясували, що для того, щоб відновитися, вдень досить поспати всього 20 хвилин. Якщо спати довше 20 хвилин, сон стане глибоким.

Потрібен час для того, щоб вийти з нього повністю. Крім того, якщо у людини ненормований робочий день, то година сну буде йому на користь.

Також при розрахунку часу денного сну потрібно мати на увазі і час на те, щоб прийти в себе. Це особливо актуально для людей, чия робота пов'язана з ризиком - робітників заводів або водіїв.