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    Здоров'я

    Вчені визначили найкращу тривалість сну для довголіття

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    Вчені визначили найкращу тривалість сну для довголіття - Вчені визначили найкращу тривалість сну для довголіття
    Вчені визначили найкращу тривалість сну для довголіття

    Найкращою тривалістю сну для довголіття вчені визначили від семи до восьми годин щоночі

    Вчені з Тулейнського університету в Новому Орлеані, США, з'ясували, що тривалість сну має вирішальне значення для захисту від серцевої недостатності.

    Про це пише видання Express.

    Фахівці заявили, що у людей з найбільш здоровим режимом сну ризик серцевих захворювань значно нижче. Таким чином, найкращою тривалістю сну для довголіття вчені визначили від семи до восьми годин щоночі.

    В ході дослідження вчені спостерігали за 408 802 людьми у віці від 37 до 73 років, при цьому у 5221 з них була виявлена серцева недостатність.

    Виявилося, що у них були проблеми зі сном: одні мучилися від безсоння, інші часто прокидалися ночами через власне хропіння, у третіх тривалість сну була занадто короткою.

    У серпні фахівці з'ясували, що для того, щоб відновитися, вдень досить поспати всього 20 хвилин. Якщо спати довше 20 хвилин, сон стане глибоким.

    Потрібен час для того, щоб вийти з нього повністю. Крім того, якщо у людини ненормований робочий день, то година сну буде йому на користь.

    Також при розрахунку часу денного сну потрібно мати на увазі і час на те, щоб прийти в себе. Це особливо актуально для людей, чия робота пов'язана з ризиком - робітників заводів або водіїв.

    Теги: США робота час
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