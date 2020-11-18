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    У світі

    ЄС і США засудили ситуацію з правами людини в Білорусі

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    Згідно із заявою, після президентських виборів 9 серпня кількість затримань мирних демонстрантів наближається до 30 тисяч

    Представництво ЄС в Білорусі оприлюднило заяву представлених в Мінську держав–членів союзу, а також посольства Великобританії, Швейцарії та США. У ньому місцеві влади призивають поважати права і свободи білоруського народу.

    Заяву розміщено на сайті представництва ЄС в Білорусі.

    У заяві йдеться, що жодна професійна чи соціальна група в Білорусі не уникла безжальних зусиль білоруської влади з придушення інакомислення проти фальсифікації виборів, жорстокості поліції та політично мотивованих репресій.

    Згідно із заявою, після президентських виборів 9 серпня кількість затримань мирних демонстрантів наближається до 30 тисяч, кількість політично вмотивованих кримінальних справ наближається до 900, список політичних ув'язнених продовжує розширюватися і налічує понад 100 імен.

    «Немає вказівок на те, що влада розслідує тисячі заяв про прояви жорстокості силових структур, поданих з середини серпня, або вбивства протестувальників, в тому числі зовсім недавнє вбивство Романа Бондаренка», – йдеться в повідомленні.

    Теги: ЄС США влада
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