ЄС і США засудили ситуацію з правами людини в Білорусі
Згідно із заявою, після президентських виборів 9 серпня кількість затримань мирних демонстрантів наближається до 30 тисяч
Заяву розміщено на сайті представництва ЄС в Білорусі.
У заяві йдеться, що жодна професійна чи соціальна група в Білорусі не уникла безжальних зусиль білоруської влади з придушення інакомислення проти фальсифікації виборів, жорстокості поліції та політично мотивованих репресій.
Згідно із заявою, після президентських виборів 9 серпня кількість затримань мирних демонстрантів наближається до 30 тисяч, кількість політично вмотивованих кримінальних справ наближається до 900, список політичних ув'язнених продовжує розширюватися і налічує понад 100 імен.
«Немає вказівок на те, що влада розслідує тисячі заяв про прояви жорстокості силових структур, поданих з середини серпня, або вбивства протестувальників, в тому числі зовсім недавнє вбивство Романа Бондаренка», – йдеться в повідомленні.