ЄС і США засудили ситуацію з правами людини в Білорусі

Згідно із заявою, після президентських виборів 9 серпня кількість затримань мирних демонстрантів наближається до 30 тисяч

Представництво ЄС в Білорусі оприлюднило заяву представлених в Мінську держав–членів союзу, а також посольства Великобританії, Швейцарії та США. У ньому місцеві влади призивають поважати права і свободи білоруського народу.

Заяву розміщено на сайті представництва ЄС в Білорусі.

У заяві йдеться, що жодна професійна чи соціальна група в Білорусі не уникла безжальних зусиль білоруської влади з придушення інакомислення проти фальсифікації виборів, жорстокості поліції та політично мотивованих репресій.

Згідно із заявою, після президентських виборів 9 серпня кількість затримань мирних демонстрантів наближається до 30 тисяч, кількість політично вмотивованих кримінальних справ наближається до 900, список політичних ув'язнених продовжує розширюватися і налічує понад 100 імен.

«Немає вказівок на те, що влада розслідує тисячі заяв про прояви жорстокості силових структур, поданих з середини серпня, або вбивства протестувальників, в тому числі зовсім недавнє вбивство Романа Бондаренка», – йдеться в повідомленні.