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    У світі

    Американські дослідниці розповіли, як жінки оцінюють на фото чоловіків з котами

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    Дослідниці кажуть, що експеримент не можна назвати зовсім достовірним, адже більшість опитаних були американками, а в їхній культурі &laquo;чоловік із котом&raquo; є менш маскулінним образом, ніж, приміром, &laquo;чоловік із собакою&raquo; - Американські дослідниці розповіли, як жінки оцінюють на фото чоловіків з котами
    Дослідниці кажуть, що експеримент не можна назвати зовсім достовірним, адже більшість опитаних були американками, а в їхній культурі «чоловік із котом» є менш маскулінним образом, ніж, приміром, «чоловік із собакою»

    Жінки вважають чоловіків на фото з котами менш маскулінними, а також більш нервозними

    Американські дослідниці Шеллі Вольше й Лорі Коґан виявили, що жінкам не подобаються на фото чоловіки з котами. Про своє дослідження Вольше й Коґан розповіли в науковому виданні Animals.

    Дослідниці виходили з припущення, що жінки вважають власників домашніх тварин більш привабливими й охочіше пішли б на побачення з ними, щоправда, частіше це спостерігається щодо власників собак.

    Для свого експерименту Вольше й Коґан відібрали 708 жінок віком 18-24 років, майже половина з них виявилися любительками собак (47,6%), із білим кольором шкіри (62,7%) та дипломом бакалавра (45,6%). Також було відібрано двох білих гетеросексуальних чоловіків, з яких зробили фото для експерименту.

    Учасницям експерименту показували дві фотографії, на кожній із яких чоловік мав однаковий вираз обличчя й міміку, але був або з котом, або без. Їх питали про те, чи готові вони розпочати (не)тривалі романтичні відносини з чоловіком на фото, а також оцінити його якості — екстравертність, доброзичливість, свідомість, нервозність та відкритість до нового.

    Як з’ясувалося, опитані жінки вважали чоловіків на фото із котами менш маскулінними, а також більш нервозними й відкритими до нового — водночас висловлюючи менше бажання піти з такими на побачення.

    Як зауважують Вольше й Коґан, більшість опитаних були американками, а тому тут свою роль міг зіграти той факт, що в американській культурі «чоловік із котом» загалом є менш маскулінним образом, ніж, приміром, «чоловік із собакою».

    Але самі авторки опитування визнають, що їхнє дослідження мало свої обмеження: для оцінки було взято лише двоє білих гетеросексуальних чоловіків, а учасницями опитування були жінки юного віку. Можливо, припускають Вольше й Коґан, в інших вікових групах — а також у разі використання фото чоловіків із собаками — результат був би іншим.

     

    тварини чоловік
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