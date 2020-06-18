Американські дослідниці розповіли, як жінки оцінюють на фото чоловіків з котами



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Дослідниці кажуть, що експеримент не можна назвати зовсім достовірним, адже більшість опитаних були американками, а в їхній культурі «чоловік із котом» є менш маскулінним образом, ніж, приміром, «чоловік із собакою»

Жінки вважають чоловіків на фото з котами менш маскулінними, а також більш нервозними

Американські дослідниці Шеллі Вольше й Лорі Коґан виявили, що жінкам не подобаються на фото чоловіки з котами. Про своє дослідження Вольше й Коґан розповіли в науковому виданні Animals.

Дослідниці виходили з припущення, що жінки вважають власників домашніх тварин більш привабливими й охочіше пішли б на побачення з ними, щоправда, частіше це спостерігається щодо власників собак.

Для свого експерименту Вольше й Коґан відібрали 708 жінок віком 18-24 років, майже половина з них виявилися любительками собак (47,6%), із білим кольором шкіри (62,7%) та дипломом бакалавра (45,6%). Також було відібрано двох білих гетеросексуальних чоловіків, з яких зробили фото для експерименту.

Учасницям експерименту показували дві фотографії, на кожній із яких чоловік мав однаковий вираз обличчя й міміку, але був або з котом, або без. Їх питали про те, чи готові вони розпочати (не)тривалі романтичні відносини з чоловіком на фото, а також оцінити його якості — екстравертність, доброзичливість, свідомість, нервозність та відкритість до нового.

Як з’ясувалося, опитані жінки вважали чоловіків на фото із котами менш маскулінними, а також більш нервозними й відкритими до нового — водночас висловлюючи менше бажання піти з такими на побачення.

Як зауважують Вольше й Коґан, більшість опитаних були американками, а тому тут свою роль міг зіграти той факт, що в американській культурі «чоловік із котом» загалом є менш маскулінним образом, ніж, приміром, «чоловік із собакою».

Але самі авторки опитування визнають, що їхнє дослідження мало свої обмеження: для оцінки було взято лише двоє білих гетеросексуальних чоловіків, а учасницями опитування були жінки юного віку. Можливо, припускають Вольше й Коґан, в інших вікових групах — а також у разі використання фото чоловіків із собаками — результат був би іншим.