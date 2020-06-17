Тварини і Covid-19: рекомендації для захисту чотирилапих улюбленців



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Хоча домашні тварини в більшості випадків не заражають людей коронавірусом, вони самі можуть бути легко інфіковані хворою людиною

Уникайте прямого контакту з домашніми улюбленцями, попросіть когось доглядати за ними, поки ви не одужаєте, - FDA

Американська Адміністрація контролю за якістю їжі та ліків (FDA) оприлюднила рекомендації про те, як уберегти домашніх тварин від зараження коронавірусом від інфікованих людей. Про це повідомляє CNN.

«Якщо ви хворі, уникайте прямого контакту з домашніми улюбленцями. У разі можливості попросіть когось доглядати за ними, поки ви не одужаєте», - йдеться у рекомендаціях FDA.

Фахівці радять хворим на Covid-19 людям, або тим, хто не отримав позитивного тесту, втім має симптоми, уникати місць вигулу домашніх вихованців, так само як і публічних місць для людей.

«Правило двох метрів поширюється і на домашніх тварин», - зауважили в FDA.

Як стверджують американські дослідники, хоча домашні тварини в більшості випадків не заражають людей коронавірусом, вони самі можуть бути легко інфіковані хворою людиною.

Нагадаємо: в кількох країнах, у тому числі в Сполучених Штатах, були виявлені випадки інфікування коронавірусом домашніх котів, собак, фермерських норок та інших видів приручених тварин. Як встановили медики, більшість із них захворіли після контакту з інфікованими людьми.

До відома, у світі станом на ранок середи, 17 червня, всього інфіковано 8 173 940 осіб. Загальна кількість померлих від хвороби, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, складає 443 685осіб. У свою чергу, одужали 3 955 179людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 137 731), Бразилія (923 189), Росія (544 725), Індія (354 065), Велика Британія (299 600), Іспанія (244 328), Італія (237 500), Перу (237 156), Франція (194 347), Іран (192 439), Німеччина (188 252), Чилі (184 449) і Туреччина (181 298).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 116,962 особи, Бразилії — 45,241, Великій Британії — 42,054, Італії — 34,405, Франції — 29 439 та Іспанії — 27,136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.