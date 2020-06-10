Чотирилапий помічник: в Еквадорі собака ходить до магазину і купує продукти (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собка допомагає господарю: під час карантину ходить в магазин і купує продукти

Собака допомагає господарю пережити карантин

Золотистий ретривер на ім’я Зевс допомагає своїм господарям в столиці Еквадору пережити карантин. Собака призвичаївся самостійно ходити за дрібними покупками до найближчої крамниці.

Причому пес не лише терпляче чекає у черзі, але й дозволяє виміряти собі температуру і продезінфікувати лапи перед входом у крамницю. Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, у Франції на острові Корсика кінологи і ветеринари проводять експерименти з собаками, які повинні допомогти з'ясувати, чи можуть службові тварини за заахому визначати чи заражена людина коронавірусом. Проект проводиться під керівництвом професора Домініка Гранжан з французької Національної школи ветеринарії. Мета експерименту - визначити чи є у заражених людей якийсь особливий запах. Якщо припущення підтвердиться, то собак можна буде навчити виявляти інфікованих. Таким чином, крім традиційних тестів на коронавірус можна буде використовувати ще один «інструмент» для виявлення діагнозу.

Раніше група американських вчених опублікувала велике мета-дослідження про користь домашніх собак. Вчені з’ясували, що собаки захищають своїх господарів в буквальному сенсі від будь-яких хвороб. Загалом собака знижує ризик передчасної смерті господаря на 24%, і ця цифра ще більше для людей, які вже пережили інфаркт.