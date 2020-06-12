Собака як знаряддя злочину: під Києвом грабіжниця нацьковувала ротвейлера на своїх жертв



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На Київщині судитимуть жінку, ротвейлер якої загриз на смерть чоловіка

До суду направлено кримінальні провадження, фігуранткою яких є мешканка Боярки, собака якої покусав чоловіка.

Раніше власниці ротвейлера слідчі Києво-Святошинського відділу поліції оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Тоді собака напав на місцевого мешканця та покусав, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянка причетна ще до низки злочинів, у вчиненні яких їй допомагав чотирилапий друг, а також двоє її поплічників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Слідчі встановили, що жінка використовувала собаку як знаряддя злочину, усвідомлюючи, що це небезпечна порода.

Зокрема, підозрювана напала на жінку, побила та нацькувала на неї собаку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ.

Також жінка звинувачується у злочині, передбаченому ч.2 ст. 186 ККУ. Тоді, вона завдала удар в обличчя неповнолітньому хлопцю та вирвала в нього з рук мобільний телефон.

В березні цього року ротвейлер накинувся на чоловіка і завдав йому смертельних укусів. Потім з гаража потерпілого боярчанка викрала велосипед, вартістю майже 4 тисячі гривень, зварювальне обладнання та інші прилади. За даним фактом поліцейські розслідували провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ.

Після цього, разом із двома товаришами, жінка накинулася на чоловіка та нацькувала на нього собаку. Вони повалили його на землю, забрали його наплічник, кросівки, годинник.

Наразі досудові розслідування цих кримінальних проваджень завершено. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури обвинувальні акти направлені до суду