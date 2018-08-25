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    У світі

    Американські поліцейські виявили в покинутому ресторані наркотунель з Мексики

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    Підпільний тунель - Американські поліцейські виявили в покинутому ресторані наркотунель з Мексики
    Підпільний тунель

    Тунель з'єднував приватний мексиканський будинок і покинутий ресторан KFC

    В штаті Аризона полійцейські знайшли секретний тунель для контрабанди наркотиків з Мексики.

    Про це повідомляє BBC.

    За даними видання, тунель з'єднував приватний мексиканський будинок і покинутий ресторан KFC.  Довжина підземного ходу склала близько 180 м.

    Повідомляється, що поліція виявила тунель після того, як встановила стеження за власником покинутої будівлі в прикордонному місті Сан-Луїс Іваном Лопесом. Його заарештували після того, як в його машині була виявлена велика партія наркотиків на суму майже мільйон доларів.

    Зазначається, що після затримання оперативники провели обшук будинку підозрюваного, і покинутого ресторану, на кухні якого виявили вхід у тунель. Як давно був викопаний тунель, правоохоронці поки не з'ясували. Відомо, що Лопес став власником будинку в квітні цього року.

    Як повідомляється, тунель пролягає на глибині близько 6,5 м, з ресторану він вів у приватний будинок у мексиканському місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо. Вхід у нього був захований за ліжком у спальні.

    «Тунелі - це дуже витратна справа, але їх число збільшилося з тих пір, як посилили заходи безпеки на кордоні», - заявив експерт імміграційної і митної поліції США Скотт Браун.

    У 2016 році тунель довжиною близько 800 м був знайдений в каліфорнійському місті Сан-Дієго. Місцева влада називали його одним з найдовших наркотунелів, коли-небудь виявлених на кордоні з Мексикою.

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