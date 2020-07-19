Амстердам через натовпи закрив кілька вулиць біля кварталу червоних ліхтарів



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Квартал червоних ліхтарів є всесвітньо відомою туристичною принадою

Амстердам в останні тижні переживає наплив туристів через ослаблення коронавірусних обмежень

Влада в Амстердамі в суботу закрила деякі вулиці біля відомого кварталу червоних ліхтарів через натовпи людей та закликала не відвідувати цей район.

Про це повідомляє агентство DPA.

Для забезпечення вимог соціального дистанціювання місто запровадило односторонній рух у цьому районі та ретельно стежило за потоками відвідувачів, перш ніж оголосити цей район переповненим.

Секс-працівникам у Нідерландах дозволили відновити діяльність 1 липня, після того, як галузь фактично зупинилась на час пандемії коронавірусу. Багато з них працюють у кварталі червоних ліхтарів.

Амстердам, популярний туристичний напрямок, в останні тижні переживає наплив туристів через ослаблення коронавірусних обмежень і відкриття кордонів в різних європейських країнах.

Напередодні вихідних у п’ятницю місто заявило, що підприємства в Амстердамі нестимуть додаткову відповідальність за забезпечення відстані між клієнтами в 1,5 метра, оскільки багато іноземних відвідувачів не знають нідерландських правил карантину.

Квартал червоних ліхтарів є всесвітньо відомою туристичною принадою. До пандемії його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. З середини березня заклади у кварталі закрили. Багато жінок зі Східної Європи, які працювали у сфері, змушені були повернутися додому.