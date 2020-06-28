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    У світі

    В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів

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    <p>Профспілка працівників кварталу червоних ліхтарів звернулася до&nbsp;уряду з&nbsp;наполегливим закликом знову &laquo;розблокувати&raquo; секс-індустрію</p> - В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів

    Профспілка працівників кварталу червоних ліхтарів звернулася до уряду з наполегливим закликом знову «розблокувати» секс-індустрію

    Дозвіл для відновлення роботи секс-індустрії дав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

    Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі знову відкриють для відвідувачів у середу, 1 липня, секс-працівниці, зокрема, повинні будуть носити рукавички. Про це повідомляє Daily Mail.

    «Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі відкриється в середу, і секс-працівниці повинні будуть носити рукавички і уникати орального сексу», – пишуть у виданні.

    Так, відповідний дозвіл для відновлення роботи секс-індустрії дав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після того, як кількість смертей від коронавірусу скоротилося до поодиноких випадків.

    30143408-8467595-image-m-13_1593333168675Секс-працівниці повинні будуть носити рукавички і маски

    Новину привітали секс-працівники, багато з яких зіткнулися з фінансовими труднощами через те, що не могли працювати під час карантину. Деяким доводилося продовжувати працювати нелегально.

    У зв’язку з цим, у кінці минулого місяця, профспілка працівників кварталу червоних ліхтарів звернулася до уряду з наполегливим закликом знову «розблокувати» секс-індустрію раніше встановленої дати 1 вересня.

    Нагадаємо, кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила десять мільйонів. Всього зафіксовано 10 082 613 випадків зараження Covid-19. 501 308 осіб померли 5 458 523 пацієнтів одужали. Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів. Позначку в дев’ять мільйонів інфікованих світ подолав 22 червня.

    Як повідомлялося, цими вихідними на Одещину прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці міст заповнені відпочивальниками.

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