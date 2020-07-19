У Чехії кількість випадків коронавірусу встановила новий антирекорд



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У Моравсько-Сілезькому регіоні повернули обмеження на масові заходи

Найгірша ситуація зараз в Моравсько-Сілезькому регіоні

У Чехії кількість активних випадків нового коронавірусу зросла до 4 764, що на 27 перевищує попередній максимум, зафіксований у квітні.

Про це повідомляє видання Aktualne.

У суботу в лабораторіях Чехії було підтверджено 113 нових випадків – щоденний приріст інфекцій п’ятий день поспіль перевищує сотню.

Починаючи з березня, в країні заразилися 13 855 людей, вилікувались 8 733 і померли 358, свідчать останні дані Міністерства охорони здоров’я.

Найгірша ситуація зараз в Моравсько-Сілезькому регіоні, де у п’ятницю вирішили посилити карантинні заходи.

Водночас кількість людей у лікарнях склала 135 в суботу, що становить менше третини від максимуму 446 в квітні. Таке число пацієнтів не становить значного тиску на лікарні, який є одним із критеріїв при ухваленні урядом рішень про реагування.

Після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.

Так у Моравсько-Сілезькому регіоні зобов’язали носити маски всередині приміщень та у громадському транспорті, обмежили час роботи ресторанів і повернули обмеження на масові заходи.

Нагадаємо, за минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі – майже 260 тисяч осіб. За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих коронавірусом за день виявили у США – 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.