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    Анонсована дата запуску газопроводу в обхід Росії

    • Сьогодні, 10:31
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    Будівництво газогону
    Будівництво газогону

    Азербайджанський газ по Трансанатолійському газопроводу потече вже в червні

    Трансанатолійський газопровід (TANAP) буде введений в експлуатацію 12 червня, сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак.

    За його словами, в церемонії введення TANAP в експлуатацію візьмуть участь президенти Туреччини і Азербайджану - Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв, глави і міністри інших країн.

    Введення TANAP в експлуатацію - запорука продовження активної енергетичної політики Анкари, сказав Албайрак.

    Міністр провів паралелі між TANAP і проектом Nabucco.

    «Обговорення з питання реалізації Nabucco тривали довгі роки, але зрушень досягнуто не було. У той же час завдяки співпраці Туреччини і Азербайджану реалізація проекту будівництва Трансанатолійського газопроводу наближається до кінця», - сказав Албайрак.

    На його думку, реалізація проекту TANAP - показник сильного лідерства, довгострокової політики і стабільності.

    Глава Міненерго повідомив також, що цього літа Туреччина приступить до глибоководного буріння в Середземному морі.

    Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Близько шести мільярдів кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта - в Європу.

    «Південний газовий коридор» є одним з пріоритетних для ЄС проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину в європейські країни.

    На початковому етапі газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища «Шах Деніз», розглядається в якості основного джерела для проектів «Південного газового коридору». На більш пізньому етапі до проекту можуть бути підключені і інші джерела.

    Джерело: Анадолу

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