Анонсована дата запуску газопроводу в обхід Росії
- Сьогодні, 10:31
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Азербайджанський газ по Трансанатолійському газопроводу потече вже в червні
Трансанатолійський газопровід (TANAP) буде введений в експлуатацію 12 червня, сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак.
За його словами, в церемонії введення TANAP в експлуатацію візьмуть участь президенти Туреччини і Азербайджану - Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв, глави і міністри інших країн.
Введення TANAP в експлуатацію - запорука продовження активної енергетичної політики Анкари, сказав Албайрак.
Міністр провів паралелі між TANAP і проектом Nabucco.
«Обговорення з питання реалізації Nabucco тривали довгі роки, але зрушень досягнуто не було. У той же час завдяки співпраці Туреччини і Азербайджану реалізація проекту будівництва Трансанатолійського газопроводу наближається до кінця», - сказав Албайрак.
На його думку, реалізація проекту TANAP - показник сильного лідерства, довгострокової політики і стабільності.
Глава Міненерго повідомив також, що цього літа Туреччина приступить до глибоководного буріння в Середземному морі.
Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Близько шести мільярдів кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта - в Європу.
«Південний газовий коридор» є одним з пріоритетних для ЄС проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину в європейські країни.
На початковому етапі газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища «Шах Деніз», розглядається в якості основного джерела для проектів «Південного газового коридору». На більш пізньому етапі до проекту можуть бути підключені і інші джерела.
Джерело: Анадолу