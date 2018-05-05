Уряд Гройсмана одночасно піднімає ціни на газ та ускладнює умови для отримання субсидії

Основний удар планується нанести по родинам в складі яких є особи 18 років і старше у яких відсутні доходи

Питання чергового підвищення Урядом Гройсмана ціни на газ для населення майже на 65% до 11 грн за один куб.м. є практично вирішенним ... Проте, чиновники розуміють, що це призведе до суттєвого збільшення кількості отримувачів житлових субсидій з нинішніх 6,5 млн. родин до 8 млн, а може і до 9 млн домогосподарств! Це потягне відповідне

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики

Андрій Павловський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Основний удар планується нанести по родинам в складі яких є особи 18 років і старше у яких відсутні доходи

Питання чергового підвищення Урядом Гройсмана ціни на газ для населення майже на 65% до 11 грн за один куб.м. є практично вирішенним ...

Проте, чиновники розуміють, що це призведе до суттєвого збільшення кількості отримувачів житлових субсидій з нинішніх 6,5 млн. родин до 8 млн, а може і до 9 млн домогосподарств!

Це потягне відповідне збільшення бюджетних видатків на субсидії (зараз в держбюджеті передбачено 71 млрд. грн.).

І тут Гройсман і його соцполітрук Рева не придумали нічого кращего, ніж ускладнити умови отримання субсидій і відмовити в її отриманні ряду категорій громадян (див. Постанову КМУ від 27.04.18 N 329) ...

Основний удар планується нанести по родинам в складі яких є особи 18 років і старше у яких відсутні доходи, тобто по мільйонам родин де є тимчасово непрацюючі чи заробітчани!

А також по тим хто протягом року витратив 50 тисяч грн на покупку чи послугу, наприклад на лікування!

Джерело: блог Андрія Павловського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»