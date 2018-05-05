  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Павловський
    Думки вголос

    Уряд Гройсмана одночасно піднімає ціни на газ та ускладнює умови для отримання субсидії

    Основний удар планується нанести по родинам в складі яких є особи 18 років і старше у яких відсутні доходи
    Питання чергового підвищення Урядом Гройсмана ціни на газ для населення майже на 65% до 11 грн за один куб.м. є практично вирішенним ...  Проте, чиновники розуміють, що це призведе до суттєвого збільшення кількості отримувачів житлових субсидій з нинішніх 6,5 млн. родин до 8 млн, а може і до 9 млн домогосподарств!  Це потягне відповідне
    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    • Сьогодні, 15:14
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Основний удар планується нанести по родинам в складі яких є особи 18 років і старше у яких відсутні доходи

    Питання чергового підвищення Урядом Гройсмана ціни на газ для населення майже на 65% до 11 грн за один куб.м. є практично вирішенним ... 

    Проте, чиновники розуміють, що це призведе до суттєвого збільшення кількості отримувачів житлових субсидій з нинішніх 6,5 млн. родин до 8 млн, а може і до 9 млн домогосподарств! 

    Це потягне відповідне збільшення бюджетних видатків на субсидії (зараз в держбюджеті передбачено 71 млрд. грн.).

    Читайте також

    І тут Гройсман і його соцполітрук Рева не придумали нічого кращего, ніж ускладнити умови отримання субсидій і відмовити в її отриманні ряду категорій громадян (див. Постанову КМУ від 27.04.18 N 329) ...

    Основний удар планується нанести по родинам в складі яких є особи 18 років і старше у яких відсутні доходи, тобто по мільйонам родин де є тимчасово непрацюючі чи заробітчани!

    А також по тим хто протягом року витратив 50 тисяч грн на покупку чи послугу, наприклад на лікування!

    Джерело: блог Андрія Павловського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Володимир Гройсман газ тарифи субсидія комуналка ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ