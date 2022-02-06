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    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)

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    Протестувальники вимагають повернути допандемійні свободи - Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Протестувальники вимагають повернути допандемійні свободи
    фото: apnews.com

    Демонстранти зібралися в усіх містах країни

    Протестувальники, які виступають проти мандатів на вакцинацію та обмеження у зв'язку з Covid-19, провели мітинги у містах по всій Канаді на знак солідарності з тижневою демонстрацією у столиці країни Оттаві, повідомляє The Associated Press.

    Протести в Оттаві та столицях багатьох провінцій пройшли мирно. В Оттаві учасники смажили хот-доги та роздавали випічку.

    У Торонто кілька сотень протестувальників зібралися на вулицях міста, скандуючи «ліберті» (свобода – ред.). Кілька сотень медичних працівників та прихильників пройшли маршем.

    Поліція Торонто встановила блокпости по всьому центру міста, не даючи протестувальникам на вантажівках або автомобілях наблизитися до законодавчих зборів провінції, поряд з якими розташовано п'ять великих лікарень.

    Деякі протестувальники влаштували феєрверк, а деякі несли плакати та прапори зі свастикою і порівнювали мандати на вакцинацію з фашизмом.

    Багато канадців були обурені такою поведінкою.

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    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)
    фото: apnews.com

    Демонстранти також зібралися у Квебеку, Фредеріктоні та Вінніпезі, мітинги також заплановані у Регіні, Едмонтоні, Ванкувері, Вікторії та на прикордонному переході США у Куттсі, Альта.

    Автор: Протести в Канаді

    Поліцейські кажуть, що вони розробили стратегії, призначені для захисту ключової інфраструктури, такої як життєво важливі транспортні коридори та лікарні, а також запобігання можливому насильству.

    Протестувальники заявили, що не підуть, поки не буде знято всі мандати та обмеження Covid-19. Вони також закликають до відставки уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

    Як повідомлялося, 29 січня, колона з тисяч далекобійників та інших протестуючих зібралася біля Парламентського пагорба у столиці Канади, Оттаві, щоб закликати до скасування обов'язкової вакцинації проти Covid-19 та інших обмежень у галузі охорони здоров'я.

    Теги: Торонто Канада протест поліція карантин коронавірус
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    Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)