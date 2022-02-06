Антиковідні протести охопили всю Канаду (фото, відео)

Демонстранти зібралися в усіх містах країни

Протестувальники, які виступають проти мандатів на вакцинацію та обмеження у зв'язку з Covid-19, провели мітинги у містах по всій Канаді на знак солідарності з тижневою демонстрацією у столиці країни Оттаві, повідомляє The Associated Press.

Протести в Оттаві та столицях багатьох провінцій пройшли мирно. В Оттаві учасники смажили хот-доги та роздавали випічку.

У Торонто кілька сотень протестувальників зібралися на вулицях міста, скандуючи «ліберті» (свобода – ред.). Кілька сотень медичних працівників та прихильників пройшли маршем.

Поліція Торонто встановила блокпости по всьому центру міста, не даючи протестувальникам на вантажівках або автомобілях наблизитися до законодавчих зборів провінції, поряд з якими розташовано п'ять великих лікарень.

Деякі протестувальники влаштували феєрверк, а деякі несли плакати та прапори зі свастикою і порівнювали мандати на вакцинацію з фашизмом.

Багато канадців були обурені такою поведінкою.

Демонстранти також зібралися у Квебеку, Фредеріктоні та Вінніпезі, мітинги також заплановані у Регіні, Едмонтоні, Ванкувері, Вікторії та на прикордонному переході США у Куттсі, Альта.

Автор: Протести в Канаді

Поліцейські кажуть, що вони розробили стратегії, призначені для захисту ключової інфраструктури, такої як життєво важливі транспортні коридори та лікарні, а також запобігання можливому насильству.

Протестувальники заявили, що не підуть, поки не буде знято всі мандати та обмеження Covid-19. Вони також закликають до відставки уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Як повідомлялося, 29 січня, колона з тисяч далекобійників та інших протестуючих зібралася біля Парламентського пагорба у столиці Канади, Оттаві, щоб закликати до скасування обов'язкової вакцинації проти Covid-19 та інших обмежень у галузі охорони здоров'я.