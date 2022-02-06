Ізраїль скасовує більшість коронавірусних обмежень

В Ізраїлі спостерігається спад кількості заражень штамом «Омікрон»

Кабінет міністрів Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на штам «Омікрон» проголосував за скасування більшості карантинних вимог, повідомляє Times of Israel.

Нові правила починають діяти з понеділка, 7 лютого. Зокрема, скасовуються «зелені паспорти» у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях. Кабінет міністрів також схвалив скасування обмежень щодо кількості людей у магазинах, у ресторанах не вимагатимуть дотримання дистанції між столиками в 1,5 м.

Green Pass все одно буде потрібен при вході в закриті приміщення, де існує високий ризик зараження, наприклад, зали для проведення заходів і танцювальні клуби.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль, де вакцинують від Covid-19 по четвертому колу, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження коронавірусом на душу населення. Такі дані у понеділок, 24 січня, оприлюднив дослідницький центр Оксфордського університету. У звіті уточнюється, що йдеться про статистику за останні сім днів.

За даними ресурсу Worldometers, що веде моніторинг ситуації з Covid-19, за загальною кількістю випадків зараження з початку пандемії Ізраїль посідає 29 місце у світі, перебуваючи між Португалією та Японією.

Разом з тим за кількістю смертей Ізраїль займає лише 64 місце у світі (8447 летальних випадків). Це, наприклад, майже вдвічі менше, ніж у Швеції, яка знаходиться набагато нижче Ізраїлю за кількістю випадків зараження. У Чехії, де населення можна порівняти з ізраїльським, зареєстровано 12,8 тис. смертей. За кількістю померлих на 1 млн населення Ізраїль посідає 89 у світі, тоді як Швеція – 55, а Чехія – восьме.

Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

Також повідомлялося, Ізраїль почне вакцинувати від Covid-19 шестимісячних дітей.

До слова, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, на початку січня був встановлений коронавірусний антирекорд.