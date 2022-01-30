Антиковідні протести у Канаді переросли у бунт (відео)

Прем'єр Трюдо через загрозу покинув свою резиденцію

У суботу, 29 січня, колона з тисяч далекобійників та інших протестуючих зібралася біля Парламентського пагорба у столиці Канади, Оттаві, щоб закликати до скасування обов'язкової вакцинації проти Covid-19 та інших обмежень у галузі охорони здоров'я.

Як пише CBC, прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо разом із родиною вивезли з їхнього дому, розташованого приблизно за 4 км від епіцентру протесту. В канцелярії не розкривають місцеперебування політика з міркувань безпеки. Зазначається лише, що він перебуває у «столичному регіоні».

Крім того, Трюдо зараз дотримується самоізоляцію, оскільки був у тісному контакті з одним зі своїх дітей, в якого нещодавно виявили коронавірус.

Прем'єр уже стикався із небезпекою у зв'язку з нападом на своє помешкання. У 2020 році військовослужбовець канадських збройних сил з вогнепальною зброєю протаранив на авто ворота резиденції Рідо-хол, намагаючись дістатися до Трюдо.

Своєю чергою цієї суботи сотні протестувальників заповнили територію біля парламенту, приєднавшись до групи далекобійників, які почали прибувати ще пізно ввечері у п'ятницю. Згодом до них приєдналися інші водії та демонстранти з усіх регіонів країни. Деякі проїжджали тисячі кілометрів, щоб донести своє послання до канцелярії прем'єр-міністра.

До кінця дня поліція очікувала близько 10 тис. осіб, однак зрештою не змогла надати точну чисельність прибулих. Правоохоронні органи закликали всіх уникати поїздок в центр міста через наплив людей.

Протестувальники в основному вимагали від уряду зняти обмеження, пов'язані з пандемією, і повернути країну до «нормального життя».

Автор: UkrLive

При цьому протест зберігав загалом мирний характер. До 20:00 за місцевим часом (3:00 неділі, 30 січня за Києвом) не було зареєстровано жодного випадку насильства або травм.

Водночас відомо про кілька спірних інцидентів. Зокрема, близько дюжини учасників акції припаркували свої автомобілі на місці Могили Невідомого солдата в Національному військовому Меморіалі Оттави, а пізніше протестувальники були помічені танцюючими на Могилі, що викликало осуд з боку влади.

Крім того, в журналіста, який висвітлював події, кинули бляшанку пива, а ввечері протестувальники запустили феєрверк, чого, за словами поліції Оттави, не слід було робити.

До слова, ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.