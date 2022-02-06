МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону

За рівнем захворюваності 10 областей можуть перейти до посиленого карантину

У десяти областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація

У «червоній» зоні адаптивного карантину в Україні залишаються дві області – Івано-Франківська та Рівненська, але під загрозою переходу до неї знаходяться ще десять регіонів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, критеріям переходу в «червону» зону із найжорсткішими обмеженнями відповідають області:

Вінницька; Донецька; Житомирська; Луганська; Львівська; Миколаївська; Сумська; Хмельницька; Черкаська; Чернігівська.

Варто зазначити, що в Житомирській і Миколаївській областях показники перевищені відразу за трьома критеріями, хоча для переходу в «червону» зону достатньо двох.

У жовтій зоні залишаються Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області.

До слова, минулої доби, 5 лютого, виявили ще майже 28 тис. нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано 109 смертей. За добу захворіли 2,5 тис. дітей, медпрацівників – 431.

До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

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