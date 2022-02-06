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    МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону

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    За рівнем захворюваності 10 областей можуть перейти до посиленого карантину - МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону
    За рівнем захворюваності 10 областей можуть перейти до посиленого карантину
    фото з відкритих джерел

    У десяти областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація

    У «червоній» зоні адаптивного карантину в Україні залишаються дві області – Івано-Франківська та Рівненська, але під загрозою переходу до неї знаходяться ще десять регіонів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Так, критеріям переходу в «червону» зону із найжорсткішими обмеженнями відповідають області:

    1. Вінницька;
    2. Донецька;
    3. Житомирська;
    4. Луганська;
    5. Львівська;
    6. Миколаївська;
    7. Сумська;
    8. Хмельницька;
    9. Черкаська;
    10. Чернігівська.

    Варто зазначити, що в Житомирській і Миколаївській областях показники перевищені відразу за трьома критеріями, хоча для переходу в «червону» зону достатньо двох.

    У жовтій зоні залишаються Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області.

    До слова, минулої доби, 5 лютого, виявили ще майже 28 тис. нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано 109 смертей. За добу захворіли 2,5 тис. дітей, медпрацівників – 431.

    До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

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    Теги: здоров'я Україна карантин коронавірус
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    МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону