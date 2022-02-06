МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону
У десяти областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація
У «червоній» зоні адаптивного карантину в Україні залишаються дві області – Івано-Франківська та Рівненська, але під загрозою переходу до неї знаходяться ще десять регіонів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, критеріям переходу в «червону» зону із найжорсткішими обмеженнями відповідають області:
- Вінницька;
- Донецька;
- Житомирська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернігівська.
Варто зазначити, що в Житомирській і Миколаївській областях показники перевищені відразу за трьома критеріями, хоча для переходу в «червону» зону достатньо двох.
У жовтій зоні залишаються Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області.
До слова, минулої доби, 5 лютого, виявили ще майже 28 тис. нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано 109 смертей. За добу захворіли 2,5 тис. дітей, медпрацівників – 431.
До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.