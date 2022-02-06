В Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19

До весни препарат буде розподілений у регіони

60 тис. курсів препарату «Молнупіравір» розподілять по українських лікарнях

Сьогодні, 6 лютого 2022 року, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, ліки мають допомогти в боротьбі з Covid-19 і зберегти життя пацієнтам із груп ризику.

«Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки і відправить у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тис. курсів препарату», – зазначив Ляшко.

Він додав, що «Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Європейське агентство з лікарських засобів у листопаді 2021 року рекомендувало таблетки проти коронавірусу «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування дорослих пацієнтів із Covid-19.

17 грудня МОЗ України підписало угоду про закупівлю препарату «Молнупіравір».

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Згодом стало відомо, що Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу.

До слова, Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу.