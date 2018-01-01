Армія Асада оголосила про звільнення від ІДІЛ провінцій Алеппо і Хама

Звільнення провінцій у сирійській армії назвали «стратегічним успіхом»

Командування сирійської армії оголосило про звільнення провінцій Алеппо і Хама від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Як повідомляє агентство Sana, урядові війська разом із союзними силами ліквідували величезну кількість терористів, більшість з яких були іноземцями, знищили зброю і штаб-квартири в провінціях



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У Сирії оголосили про часткову перемогу над ІДІЛ

Звільнення провінцій у сирійській армії назвали «стратегічним успіхом»

Командування сирійської армії оголосило про звільнення провінцій Алеппо і Хама від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

Як повідомляє агентство Sana, урядові війська разом із союзними силами ліквідували величезну кількість терористів, більшість з яких були іноземцями, знищили зброю і штаб-квартири в провінціях Хама, Ідліб і Алеппо.

За словами представника сирійської армії, під час наступу було знищено важке озброєння ІДІЛ, включаючи заміновані автомобілі, і було захоплено бронетранспортери, танки, ракетні пускові установки і велику кількість зброї та боєприпасів.

«Це стратегічний успіх знищити ІДІЛ в провінціях Хама і Алеппо і ліквідувати більшість терористів Джебхат ан-Нусра на півдні сільськогосподарської провінції Алеппо», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 8 лютого армія Асада вгатила авіацією по Дамаску: 36 жертв, більше 100 поранених.

4 січня повідомлялося, що 23 мирних жителі загинули внаслідок бомбардувань російської та сирійської авіації неподалік Дамаска.

Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.

Джерело: Новое Время