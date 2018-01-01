Росіяни мстять за збитий у Сирії російський Су-25 і бомблять міста та села

Під удар потрапила лікарня в Маарет-аль-Нуумані

Російські винищувачі збільшили число ударів по містах у сирійській провінції Ідліб, що утримуються повстанцями, після того, як вони збили російський Су-25. Про це повідомляє Reuters. «Ми витягуємо тіла з-під повалених стін. Росіяни помстилися мирним жителям, багато з яких вже були переміщені і покинули свої будинки через попередні



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Під удар потрапила лікарня в Маарет-аль-Нуумані

Російські винищувачі збільшили число ударів по містах у сирійській провінції Ідліб, що утримуються повстанцями, після того, як вони збили російський Су-25. Про це повідомляє Reuters.

«Ми витягуємо тіла з-під повалених стін. Росіяни помстилися мирним жителям, багато з яких вже були переміщені і покинули свої будинки через попередні бомбардування», — сказав Ахмад Хілал, рятувальник цивільної оборони.

Повітряні удари були нанесені по селах і містах, включаючи Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет-аль-Нууман і Ідліб.

Як повідомляють свідки, під удар потрапила лікарня в Маарет-аль-Нуумані.

На відеозаписах, наданих рятувальниками, видно, як зі зруйнованої будівлі лікарні на ношах виносять дітей.

Також повідомляється про загибель п’яти осіб під час авіаудару по житловому будинку в Кафр Нублі.

У місті Ідліб, столиці провінції, за свідченнями очевидців, було зруйновано як мінімум одну п’ятиповерхівку, в результаті чого ймовірно загинуло не менше 15 людей.

У результаті повітряних ударів, нанесених у суботу після падіння російського літака в Хан-су-Сублі, в цьому селі загинули щонайменше 10 осіб, включаючи дітей.

Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Пізніше російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ повідомило, що пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком зі Сімферополя.

Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011-го йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.